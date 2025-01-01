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Разговор, которого не было
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Спектакль Разговор, которого не было

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Разговор, которого не было: диалог между временами

Часто мы откладываем важные разговоры на потом, забывая, что они могут изменить нашу жизнь. «Разговор, которого не было» — это спектакль о таких невысказанных словах, о диалоге между живым и ушедшим, который, казалось бы, невозможен.

Авторская задумка Родиона Белецкого

Родион Белецкий, автор пьесы, приглашает зрителей в путешествие по глубинам человеческих отношений. Спектакль задает вопросы о ценности общения и о том, какие последствия могут возникнуть, когда мы откладываем разговоры на потом.

Потерянные моменты и юмор

Несмотря на серьезность темы, пьеса пронизана юмором и теплыми воспоминаниями о юности — о тех беззаботных моментах, которые знакомы каждому. Это история о дружбе, о моментах, которые мы упускаем, бегущие по жизненному пути.

Приходите в театр, чтобы вместе размышлять о значении каждого слова и каждого момента в жизни.

В ролях
Антон Войналович
Илья Музыко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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