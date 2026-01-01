Спектакль «Меня папа заберет» в театре «Красный факел»

Театр «Красный факел» представит социальный театральный проект «Разговоры о важном», который затрагивает важные темы взаимоотношений отцов и детей. Постановка создана в жанре диалоги.док и основывается на реальных событиях и личном опыте участников.

О спектакле

«Меня папа заберет» поднимает актуальные вопросы о семейных отношениях. Сценические истории, порой счастливые, порой трагичные, представляют собой полотна, на которых оживают невидимые нити, связывающие самых близких людей. Спектакль демонстрирует, как семейные связи помогают преодолевать трудности, ценить каждый момент, а также вдохновляет зрителей пройти через радости и невзгоды жизни.

Мнение режиссера

Режиссер и педагог Денис Казанцев уверен, что спектакль станет важной точкой соприкосновения двух поколений. «Он поможет укрепить семейные ценности, напомнит об ответственности и любви в отцовстве, — говорит Казанцев. — Надеюсь, что «Меня папа заберет» подарит тепло тем, кто чувствует нехватку отцовского тепла, и вдохновит тех, кто уже является или только готовится стать отцом».

Исполнители

Спектакль воплотят студенты 3 курса НГТИ специальности «Актеры драматического театра и кино». Работа над проектом осуществляется под руководством А.М. Прикотенко.