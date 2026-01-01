Спектакль Земля веры – Баргуджин Тукум

Балет «Земля веры — Баргуджин Тукум»: мост между мифами и современностью

Двухактный балет, созданный в рамках 100-летия Республики Бурятия, стал результатом работы известного хореографа Никиты Дмитриевского из Москвы. «Земля веры — Баргуджин Тукум» раскрывает мифологическое богатство и духовные традиции бурятского народа.

Спектакль представляет собой современную интерпретацию вечной истории любви, вдохновленную бурятской мифологией. Здесь мир шаманизма встречается с буддизмом, а главные герои — Тумэн и Асуйхан — проходят через измерения и перерождения в поисках друг друга.

О уникальности постановки

Балет основан на древних легендах Баргуджин-Тукума, мифической земли веры, о которой упоминается в научной литературе. Автором либретто является известный драматург и публицист Геннадий Башкуев. Музыку для балета написала композитор Анастасия Дружинина, а визуальный ряд создавали художник по костюмам Татьяна Тышкенова и команда декораторов.

Спектакль впечатляет масштабными декорациями, авторскими костюмами и завораживающей световой партитурой. Сочетая элементы бурятских традиций и современных хореографических подходов, «Земля веры» выделяется как с точки зрения хореографии, так и музыкального оформления.

Главные роли и сцены

В главных ролях выступают ведущие артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Практически вся труппа вовлечена в создание масштабных сцен, которые передают мифологическое и культурное богатство бурятского народа.

Балет состоит из 20 сцен, отражающих разные аспекты существования: от мрачного мира шаманских духов до светлого космоса буддийской гармонии. Зритель отправляется в путь вместе с героями через обряды тайлагана, борьбу с внутренними тенями и финальное преображение душ в новом измерении.

Кульминация и отзывы

Кульминацией спектакля становится метафорическое «превращение Тела в радугу», символизирующее победу любви и духовного света над тьмой. Балет покорил зрителей своей новизной, атмосферностью и глубоким смыслом.

Постановка получила восторженные отзывы от профессионалов и критиков, а также положительные отклики многих зрителей, которые отметили уникальное сочетание современных музыкальных решений и традиционной бурятской культуры.