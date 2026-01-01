Спектакль Раймонда

Новая интерпретация балета «Раймонда» в Михайловском театре

В Михайловском театре ожидается яркая премьера — балет «Раймонда» Александра Глазунова в новой интерпретации известного хореографа Начо Дуато. Для Дуато это первый опыт работы с классическим балетом, и он обещает удивить зрителей свежим взглядом на бессмертное произведение.

Сюжет балета

Новая постановка перенесёт зрителей в средневековую атмосферу, полную рыцарских сражений и романтических переживаний. В центре сюжета — юная Раймонда, которая стоит перед выбором между преданным рыцарем Жаном де Бриеном и очаровательным сарацином Абдерахманом, пленённым её красотой. Это эмоциональное противостояние разворачивается не только на поле боя, но и в глубине души главной героини.

Роскошные декорации

Для создания уникальной атмосферы средневековья будут использованы изысканные декорации талантливого художника Джаффара Чалаби и элегантные костюмы, разработанные Ангелиной Атлагич. Завораживающее зрелище будет сочетаться с богатством музыки Глазунова, добавляя глубину и колорит каждому движению.

Исполнители

Главные партии в постановке исполнят выдающиеся артисты: Анжелина Воронцова, Анастасия Соболева, Приска Цайзель, Эрнест Латыпов, Никита Четвериков, Виктор Лебедев, Данила Хамзин и Михаил Баталов. Живое исполнение совместно с хореографией Начо Дуато — залог незабываемого вечера.