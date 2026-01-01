Спектакль Раймонда

Раймонда
балет в трёх актах
Михайловский театр 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О спектакле

Новая интерпретация балета «Раймонда» в Михайловском театре

В Михайловском театре ожидается яркая премьера — балет «Раймонда» Александра Глазунова в новой интерпретации известного хореографа Начо Дуато. Для Дуато это первый опыт работы с классическим балетом, и он обещает удивить зрителей свежим взглядом на бессмертное произведение.

Сюжет балета

Новая постановка перенесёт зрителей в средневековую атмосферу, полную рыцарских сражений и романтических переживаний. В центре сюжета — юная Раймонда, которая стоит перед выбором между преданным рыцарем Жаном де Бриеном и очаровательным сарацином Абдерахманом, пленённым её красотой. Это эмоциональное противостояние разворачивается не только на поле боя, но и в глубине души главной героини.

Роскошные декорации

Для создания уникальной атмосферы средневековья будут использованы изысканные декорации талантливого художника Джаффара Чалаби и элегантные костюмы, разработанные Ангелиной Атлагич. Завораживающее зрелище будет сочетаться с богатством музыки Глазунова, добавляя глубину и колорит каждому движению.

Исполнители

Главные партии в постановке исполнят выдающиеся артисты: Анжелина Воронцова, Анастасия Соболева, Приска Цайзель, Эрнест Латыпов, Никита Четвериков, Виктор Лебедев, Данила Хамзин и Михаил Баталов. Живое исполнение совместно с хореографией Начо Дуато — залог незабываемого вечера.

Сентябрь
16 сентября среда
19:00
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
от 4000 ₽
17 сентября четверг
18 сентября пятница
В ближайшие дни

Декамерон
16+
Кукольный
Декамерон
16 марта в 19:00 Малый театр кукол МТК
от 1200 ₽
Ландыш серебристый
16+
Комедия
Ландыш серебристый
21 апреля в 19:00 Буфф
от 700 ₽
Три
18+
Премьера Драма
Три
8 апреля в 19:00 Камерный театр Малыщицкого
от 5000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
