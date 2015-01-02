Спектакль Марлен, рожденная для любви

Спектакль о Марлен Дитрих в театре «Комедианты»

«Марлен, рожденная для любви» — это спектакль, созданный на основе писем, воспоминаний и дневников самой Марлен Дитрих и ее современников. Марлен Дитрих, одна из самых известных актрис Голливуда, прожила почти целый век и оставила неизгладимый след в истории кино и моды. Спектакль предлагает уникальную возможность увидеть жизнь этой легендарной женщины сквозь призму ее собственных слов и воспоминаний.

История и содержание

Марлен Дитрих родилась в 1901 году и стала символом стиля и элегантности прошлого столетия. Спектакль не только рассказывает о ее киноработах в Голливуде, но и погружает в череду встреч и расставаний, которые она пережила. Среди ее друзей были выдающиеся личности: актер Жан Габен, писатели Эрих-Мария Ремарк и Эрнест Хемингуэй, режиссер Джозеф фон Штернберг и многие другие. В спектакле отражены ее роковые и многократные влюбленности, а также ее способность дарить любовь окружающим, не жалея себя.

Форма и жанр

Жанр спектакля можно охарактеризовать как шоу-драма. Драматическая часть посвящена жизни Марлен Дитрих, в то время как шоу-элементы включают ее песни, исполненные Ниной Мещаниновой. Спектакль также включает проекции эпизодов фильмов с участием Дитрих и ее фотографии, световое шоу и живую музыку в исполнении инструментального ансамбля под руководством Кирилла Михалева.

Почему стоит посетить

«Марлен, рожденная для любви» — это шанс заглянуть за кулисы Голливуда и прикоснуться к жизни настоящей Легенды. Приглашаем вас стать частью этого уникального театрального опыта и насладиться богатым наследием одной из самых ярких звезд XX века.