Спектакль Москва - Петушки

Москва - Петушки
16+
Продолжительность 80 минут
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль по поэме Венедикта Ерофеева

Литературный театр «Классика» представляет моноспектакль Леонида Таранова по произведению Венедикта Ерофеева — «Москва-Петушки». В этом произведении рассказывается о Венечке, который отправляется в Петушки в поисках мечты и светлого будущего.

На своем пути Венечка меняет обличья, создавая живую атмосферу общения с попутчиками. Он обсуждает великих деятелей мира и делится личными исповедями. Спектакль полон пародий, юмора и иронии, что приносит зрителям радость и заставляет задуматься о важных вещах.

Неотъемлемой частью спектакля является музыка великих композиторов: Ф. Шопена, П. Чайковского и Ф. Листа. Она прекрасно дополняет атмосферу и усиливает эмоциональный отклик зрителей.

Литература и современность

Венедикта Ерофеева часто называют нежно – «Венечка». Все, кто знал его или читал его уникальные произведения, согласны, что «Москва-Петушки» — это классика, которая обретает новые оттенки на сцене. Этот спектакль — о нас с вами, о мечтах и надеждах. Венечка едет в Петушки в поисках счастья и любви, являясь одновременно автором и героем своей поэмы.

Колоритное мастерство

Среди попутчиков Венечки находятся колоритные фигуры всех сословий и возрастов. Они обсуждают важные темы, спорят и раскрывают свои внутренние переживания. Вместе с Венечкой возникают пародии и истории, насыщенные юмором, иронией и гротеском. Зрители смогут увидеть, как Россию ведет к светлому будущему.

Венечка использует свои тексты как средство для выражения свободы и защиты от насилия. Он рано стал зрячим и открыл миру свои мысли и ощущения. Создатели спектакля продолжают его традиции, передавая его духовное наследие.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный моноспектакль, который непременно оставит след в вашем сердце!

В ролях
Леонид Таранов

Март
13 марта пятница
19:30
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
от 2000 ₽

Фотографии

Москва - Петушки Москва - Петушки Москва - Петушки Москва - Петушки

