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Колобок
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Спектакль Колобок

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный детский спектакль с хэппи-эндом

Знакомая всем с детства история оживает на сцене! Непослушный Колобок, укатившийся из дома в поисках новых друзей, оказывается в лесу, где его ждут различные приключения. Он встречает лесных обитателей, каждый из которых хочет съесть героя, но всё заканчивается хорошо — ведь на помощь Колобку приходят юные зрители.

Интерактивное участие

Детям предлагается не просто смотреть спектакль, но активно участвовать в его развитии. Они помогут Колобку преодолевать препятствия, находить верные решения и, в конечном итоге, вернуться домой. Интерактивные элементы вовлекают маленьких зрителей и делают спектакль увлекательным и динамичным.

Чем привлекателен спектакль?

  • Знакомая сказка в новом формате: Традиционный сюжет адаптирован под интерактивный формат, что позволяет детям погрузиться в действие.
  • Доброта и поддержка: Вместо классического финала история получает счастливый конец, где главные ценности — помощь и дружба.
  • Увлекательные приключения: Яркие персонажи, живое общение с публикой и забавные моменты делают спектакль захватывающим для самых маленьких зрителей.

Приходите всей семьёй на спектакль "Колобок" — помогите нашему герою пройти через все испытания и вернуться домой целым и невредимым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 950 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 3 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 750 ₽ 12:30 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
10:30 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

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