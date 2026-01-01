Спектакль «Расскажи мне про Гренландию» в театре «Скороход»

Театральная площадка «Скороход» готовит премьеру спектакля «Расскажи мне про Гренландию», который расскажет о молодой учительнице географии из Москвы. Она приходит в провинциальную школу с желанием изменить к лучшему жизнь своих учеников.

Авторы спектакля называют его жанр «тренингом». Здесь психология отношений — между учителем и учениками, коллегами и, в конечном счете, самим собой — превращается в трагифарс. Главная идея спектакля ставит перед зрителями вопрос: сможет ли молодой педагог разрушить устоявшиеся правила и подарить своим ученикам надежду на светлое будущее?

Однако сложно изменить мир, в котором царит холод и равнодушие, а общение построено «по понятиям». Как это отражается на судьбе Екатерины Ивановны? Предстоит ли ей оказаться в бескрайних снегах, похожих на пустыню Гренландии?

В ролях

В спектакле сыграют: Юлия Гришаева, Александра Жарова, Степан Бекетов, Артур Федынко, Полина Васильева, Юлия Захаркина, Генна Сорокин, Татьяна Савицкая, Эдуард Смирнов, Иван Стрюк, Макс Фадеев, Никита Лебедев, Юля Гусак, Даша Парфенюк, Анастасия Альбицкая, Светлана Шпак, Крис Ковальская, Петр Кадыков, Всеволод Сельдушев, Андрей Лебедев, Елизавета Антонова, Александра Савранская, Валерия Лаврова, Нури Сулейменова, Никита Вишневкин.