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Гамлет
Киноафиша Гамлет

Спектакль Гамлет

Детективная драма о безуспешной борьбе с системой
Постановка
Александринский театр 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Гамлет: классика Шекспировской трагедии в Александринском театре

«Гамлет» Уильяма Шекспира — произведение, которое сохраняет свою актуальность и проникает в суть человеческих переживаний через века. Эта трагедия, написанная более четырёх столетий назад, не теряет своей значимости, подвергаясь различным интерпретациям и адаптациям в зависимости от эпохи.

Интерпретация Валерия Фокина

Сценическая версия «Гамлета» в Александринском театре создана режиссёром Валерием Фокиным и включает как поэтические, так и прозаические переводы шекспировской трагедии. Особое внимание уделено драматургической адаптации, которую разработал Вадим Леванов. Его версия акцентирует актуальные для современности аспекты коллизий и переживаний, заложенных в произведении.

Современное восприятие

Спектакль фокусируется на раскрытии глубоких внутренних конфликтов человека, вынужденного существовать в лицемерной и лживой атмосфере. Гамлет становится символом борьбы против лицемерия и преступных амбициозных интересов, отражая личностную трагедию героя, стремящегося противостоять бездуховности и предательству.

Эмоциональная глубина

Этот «Гамлет» исследует темы лжи, предательства и личной борьбы, делая акцент на внутреннем мире персонажа. Трагедия Гамлета в интерпретации Фокина и Леванова погружает зрителя в сложный мир человеческих эмоций и конфликтов, оставаясь актуальной и резонирующей с современным зрителем.

Режиссер
Валерий Фокин
Валерий Фокин
В ролях
Степан Балакшин
Дмитрий Белов
Дмитрий Белов
Иван Ефремов
Марина Игнатова
Марина Игнатова
Игорь Волков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет Гамлет

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