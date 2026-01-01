Спектакль Раскольников. Монолог топора

Всем известная история, рассказанная с неожиданного ракурса

Петербург, XIX век. Известная история студента Раскольникова, который совершил убийство старухи-процентщицы и ее сестры Лизаветы. Но в новом спектакле есть неожиданный поворот — за всеми событиями наблюдает тот, кто был там с самого начала. Топор, ставший немым свидетелем, вскоре заговорит.

Кто он — топор?

«Сердце у него стучит нервно, как у кролика. То замрет, то колотится. И все время он меня трогает», — так начинает рассказывать о себе топор. Этот предмет, словно живой, участвует в важнейших моментах взаимодействия человека с его внутренними терзаниями и моральными вопросами. Он становится тем, кто живет в тени, наблюдает и комментирует происходящее.

Голос, который звучит по-новому

Интересно, что в спектакле топор может оказываться в руках актеров. Он не просто лежит на сцене, а становится активным участником действия. Один из актеров говорит от его имени, не надевая маску и не изображая железо, а вживаясь в звучание того, кто молчал полтора века.

Что стоит за выбором?

«Не в тварях дело. И не в праве. Дело в том, что топор не делает выбор. Выбор делает рука. Но рука теперь тоже мокрая. И красная» — эти слова заставляют задуматься о моральной ответственности и последствиях выбора. С помощью такой необычной точки зрения спектакль предлагает зрителям посмотреть на знакомую историю с новой стороны, увидеть внутренние конфликты и переживания.

Приходите и узнайте, как топор станет говорить и какие секреты он сможет раскрыть. Это не просто спектакль — это новое прочтение классики с неожиданными поворотами.