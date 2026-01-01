Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не от мира сего
Киноафиша Не от мира сего

Спектакль Не от мира сего

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Не от мира сего: драма о любви по А. Островскому

Спектакль основан на последней пьесе Александра Николаевича Островского, написанной незадолго до его смерти. Эта драма раскрывает темы любви, её отсутствия и нехватки. Островский затрагивает, как близкие люди могут порой не замечать беды, которая угрожает их родным.

Главная героиня, Ксения Васильевна, страдает от нервического расстройства, её чувствительность делает её уязвимой. К сожалению, окружающие не видят этого или делают вид, что не замечают, не понимая, что на кону — человеческая жизнь. В пьесе Островского мастерски поднимется вопрос о деформировании любви и искреннем стремлении её обрести. Печальные. Ситуации, в которых герои находят более важные обстоятельства для оправдания своей бесчувственности, создают трагический контраст с хрупкостью Ксении.

Хотя пьеса не относится к числу «хитов» русского театра, создатели спектакля принимают на себя миссию донести эту важную историю до зрителей. Темы, поднятые Островским, остаются актуальными даже спустя полтора века.

Ожидайте не только глубоких эмоциональных переживаний, но и юмора — порой довольно жесткого, который присутствует в этой мастерски написанной драме. Это спектакль, который заставит задуматься о том, как часто мы игнорируем чувствительность и потребности наших близких.

Купить билет на спектакль Не от мира сего

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
28 марта суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
18 апреля суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2

В ближайшие дни

Сказка о рыбаке и рыбке
0+
Детский
Сказка о рыбаке и рыбке
15 марта в 11:00 Максим-холл
от 800 ₽
Маленький принц
6+
Музыка
Маленький принц
22 марта в 17:00 Окружной дом офицеров
от 800 ₽
А рыбы спят?
12+
Моноспектакль
А рыбы спят?
14 марта в 18:00 Желтый квадрат
от 750 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше