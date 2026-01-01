Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зайчишка-хвастунишка
Киноафиша Зайчишка-хвастунишка

Спектакль Зайчишка-хвастунишка

0+
Возраст 0+

О спектакле

Зайчишка-хвастунишка: музыкальная программа для детей

Приглашаем самых маленьких зрителей на интерактивное представление «Зайчишка-хвастунишка», которое пройдет в Свердловской детской филармонии. Это увлекательное шоу обещает стать настоящим открытием для детей, которые хотят познакомиться с лесными жителями и узнать о доброте.

Сюжет и атмосфера

На сцене хвастливый заяц поведает о своих приключениях, а дети смогут поучаствовать в действиях и стать частью сказочного мира. Программа включает звучание живой музыки, исполненной камерными ансамблями, что создаст неповторимую атмосферу веселья и радости.

Значение программы

Представление поможет детям развить чувство доброты и дружбы, что особенно важно в их возрасте. Интерактивные элементы программы способствуют вовлечению детей и делают обучение легким и интересным.

Не упустите возможность познакомить своих детей с музыкальным искусством и лесными друзьями! Участие в таком спектакле оставит яркие впечатления и станет хорошим стартом для дальнейшего общения с театром.

Купить билет на спектакль Зайчишка-хвастунишка

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
13 сентября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
20 сентября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
27 сентября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11 октября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
18 октября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
25 октября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
8 ноября воскресенье
10:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
11:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

В ближайшие дни

Приключения принцессы Подушечки
0+
Детский Интерактивный
Приключения принцессы Подушечки
12 апреля в 14:00 Максим-холл
от 800 ₽
С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
28 марта в 19:00 Шалом Шанхай
от 1760 ₽
С любовью, Эрнест
12+
Иммерсивный
С любовью, Эрнест
27 мая в 20:00 Шалом Шанхай
от 1760 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше