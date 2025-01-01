Премьера спектакля «Рапунцель» в Большом театре кукол

Спектакль «Рапунцель» перенесет зрителей в волшебный мир, где все живет своей жизнью: ручей разговорчив, птички заигрывают свои мелодии, а ветер шепчет через листья. Девушка Рапунцель, одержимая мечтами, однажды обнаруживает, что ее фантазии обрываются. Она оказывается в своей комнате на самом верху башни, удаленная от настоящего мира.

История Рапунцель

Рапунцель никогда не спускалась вниз, не нюхала настоящих цветов и не гладила дружелюбных животных. Из лоскутков ткани она создала альтернативную реальность, где даже растения могут расти вверх ногами, а птицы играть в карты. Однако её мачеха, скрывая правду о внешнем мире, часто пугала ее рассказами о дикарях, забирающих девушек в свои пещеры.

Творческий подход к нарративу

Режиссер Алексей Егоров говорит о том, что в спектакле коса Рапунцель станет символом молодости и чистоты. Она будет основным художественным решением и ключевым элементом декорации. Вместе с Рапунцель зрители смогут увидеть, как героиня, уже взрослая и свободная, рассказывает свою историю.

Куклы и лоскутки в спектакле

Основные персонажи будут куклами, сделанными из лоскутных кусочков, что отражает одну из ключевых метафор сказки. Рапунцель говорит принцу: «Каждый раз, когда будешь ко мне приходить, приноси лоскутный кусочек, потом я сошью из него лестницу». Именно этот процесс запустит преобразования в ее жизни, когда она решится на привязки к внешнему миру и отрежет свою косу, чтобы вместе с принцем познать окружающую действительность.

Готовьтесь к увлекательному путешествию в мир взросления и открытий с «Рапунцель» в Большом театре кукол!