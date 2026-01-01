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Pyrokinesis
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Киноафиша Pyrokinesis

Pyrokinesis

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Pyrokinesis в Москве

Приглашаем вас на уникальный концерт рэпера Pyrokinesis, который продолжает традиции таких мастеров, как Мэйти и Oxxxymiron. Это не просто музыкальное событие, а размышление о мрачных реалиях современного мира сквозь призму искусства.

Вдохновение и стиль

Pyrokinesis представляет собой декадентского рассказчика, который мастерски использует поэтические образы. Его многословный и мрачный речитатив насыщен эстетскими интонациями и глубокими метафорами. Он обращается к внутренним демонам и исследует, как на самом деле устроен мир вокруг нас.

Концептуальность музыки

Значительная часть репертуара Pyrokinesis состоит из концептуальных альбомов и музыкальных циклов. Его убедительные биты, усиленные рок-звучанием, создает неповторимую атмосферу во время исполнения. Весь ваш любимый концептуальный рэп и проникновенные тексты сочетаются с живым исполнением.

Знаковые хиты

Не пропустите возможность услышать знаменитые хиты, такие как «Днями-ночами», «Цветами радуги» и «Отказываю небу». Эти композиции уже завоевали сердца поклонников, как и его милый котенок Ра, который стал своеобразным символом творчества артиста.

Окунитесь в мир Pyrokinesis и откройте для себя новые грани музыкального искусства!

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Ноябрь
3 ноября вторник
20:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
В других городах
Сентябрь
Октябрь
11 сентября пятница
19:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 2500 ₽
13 сентября воскресенье
19:00
Новосибирский экспоцентр Новосибирск, Станционная, 104
от 2500 ₽
19 сентября суббота
19:00
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
от 2200 ₽
22 сентября вторник
19:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
от 2500 ₽
25 сентября пятница
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 2200 ₽
26 сентября суббота
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2600 ₽
27 сентября воскресенье
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
от 2500 ₽
29 сентября вторник
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2200 ₽
2 октября пятница
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 2500 ₽
3 октября суббота
19:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 2500 ₽
4 октября воскресенье
19:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 2500 ₽

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