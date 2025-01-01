Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов

Музыкальная программа «Песни советских кинофильмов» от CAGMO

Приглашаем вас на уникальный концерт «Песни советских кинофильмов», который организует симфонический оркестр и хор CAGMO. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классики советского кинематографа.

Волшебство советского кино

На сцене звучат уникальные аранжировки известных мелодий из культовых фильмов, таких как:

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

«Гостья из будущего»

«Иван Васильевич меняет профессию»

«Приключения Электроника»

«Бриллиантовая рука»

«Джентльмены удачи»

«Земля Санникова»

«Белое солнце пустыни»

«Семнадцать мгновений весны»

«Бременские музыканты»

Звучание любимых мелодий

Концерт подарит зрителям тепло и радость, воссоздавая атмосферу добрых и искренних советских фильмов. В программе будут исполнены такие знаковые треки, как:

«Крылатые качели»

«Прекрасное далеко»

«Ты мне веришь?»

«Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)»

«Лесной олень»

«Песенка о медведях»

«Звенит январская вьюга»

«Песенка о хорошем настроении»

«А я иду, шагаю по Москве»

«На Тихорецкую состав отправится»

«Остров невезения»

«Наша служба и опасна и трудна»

«Не думай о секундах свысока»

«Белеет мой парус»

«Ваше благородие»

«Есть только миг»

«Я спросил у ясеня»

«Проснись и пой»

«Разговор со счастьем»

Подарок для всех поколений

Этот концерт станет великолепным подарком как для тех, кто вырос на этих фильмах, так и для молодого поколения, только начинающего открывать для себя магию советского кино. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ностальгии и радости!

Ждем вас на концерте с оркестром CAGMO!