Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов

Музыкальная программа «Песни советских кинофильмов» от CAGMO
Приглашаем вас на уникальный концерт «Песни советских кинофильмов», который организует симфонический оркестр и хор CAGMO. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классики советского кинематографа.
Волшебство советского кино
На сцене звучат уникальные аранжировки известных мелодий из культовых фильмов, таких как:
- «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
- «Гостья из будущего»
- «Иван Васильевич меняет профессию»
- «Приключения Электроника»
- «Бриллиантовая рука»
- «Джентльмены удачи»
- «Земля Санникова»
- «Белое солнце пустыни»
- «Семнадцать мгновений весны»
- «Бременские музыканты»
Звучание любимых мелодий
Концерт подарит зрителям тепло и радость, воссоздавая атмосферу добрых и искренних советских фильмов. В программе будут исполнены такие знаковые треки, как:
- «Крылатые качели»
- «Прекрасное далеко»
- «Ты мне веришь?»
- «Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)»
- «Лесной олень»
- «Песенка о медведях»
- «Звенит январская вьюга»
- «Песенка о хорошем настроении»
- «А я иду, шагаю по Москве»
- «На Тихорецкую состав отправится»
- «Остров невезения»
- «Наша служба и опасна и трудна»
- «Не думай о секундах свысока»
- «Белеет мой парус»
- «Ваше благородие»
- «Есть только миг»
- «Я спросил у ясеня»
- «Проснись и пой»
- «Разговор со счастьем»
Подарок для всех поколений
Этот концерт станет великолепным подарком как для тех, кто вырос на этих фильмах, так и для молодого поколения, только начинающего открывать для себя магию советского кино. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ностальгии и радости!
Ждем вас на концерте с оркестром CAGMO!