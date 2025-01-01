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Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов
Билеты от 3100₽
Киноафиша Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов

Оркестр CAGMO. Песни Советских кинофильмов

6+
Возраст 6+
Билеты от 3100₽

О концерте/спектакле

Музыкальная программа «Песни советских кинофильмов» от CAGMO

Приглашаем вас на уникальный концерт «Песни советских кинофильмов», который организует симфонический оркестр и хор CAGMO. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей классики советского кинематографа.

Волшебство советского кино

На сцене звучат уникальные аранжировки известных мелодий из культовых фильмов, таких как:

  • «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
  • «Гостья из будущего»
  • «Иван Васильевич меняет профессию»
  • «Приключения Электроника»
  • «Бриллиантовая рука»
  • «Джентльмены удачи»
  • «Земля Санникова»
  • «Белое солнце пустыни»
  • «Семнадцать мгновений весны»
  • «Бременские музыканты»

Звучание любимых мелодий

Концерт подарит зрителям тепло и радость, воссоздавая атмосферу добрых и искренних советских фильмов. В программе будут исполнены такие знаковые треки, как:

  • «Крылатые качели»
  • «Прекрасное далеко»
  • «Ты мне веришь?»
  • «Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)»
  • «Лесной олень»
  • «Песенка о медведях»
  • «Звенит январская вьюга»
  • «Песенка о хорошем настроении»
  • «А я иду, шагаю по Москве»
  • «На Тихорецкую состав отправится»
  • «Остров невезения»
  • «Наша служба и опасна и трудна»
  • «Не думай о секундах свысока»
  • «Белеет мой парус»
  • «Ваше благородие»
  • «Есть только миг»
  • «Я спросил у ясеня»
  • «Проснись и пой»
  • «Разговор со счастьем»

Подарок для всех поколений

Этот концерт станет великолепным подарком как для тех, кто вырос на этих фильмах, так и для молодого поколения, только начинающего открывать для себя магию советского кино. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу ностальгии и радости!

Ждем вас на концерте с оркестром CAGMO!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 января
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
20:00 от 3100 ₽

В других городах

Екатеринбург, 10 января
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
18:00 от 2900 ₽
Пермь, 13 января
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
19:00 от 2900 ₽
Новосибирск, 17 января
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
18:00 от 2900 ₽

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