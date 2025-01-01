Спектакль "Пять вечеров" Московского драматического Открытого театра

Московский драматический Открытый театр (МДОТ) представляет спектакль по мотивам одноименной пьесы А.В. Володина. Эта трогательная история разворачивается в Ленинграде, на одной из его улиц, и охватывает не только пять вечеров, но и множество воспоминаний, которые будут волновать сердца зрителей.

О сюжете

Действие спектакля происходит зимой. Снег, который падает по вечерам, вызывает воспоминания о школьных каникулах, о встречах в парадном, о прошедших зимах. Более того, история начинается задолго до этих пяти вечеров и продолжается даже после их завершения, погружая зрителя в атмосферу ностальгии и меланхолии.

Музыкальное сопровождение

Зрителей ожидает не только захватывающий сюжет, но и музыкальное оформление. В спектакле звучат песни советского периода 50-х, 60-х и 70-х годов, которые добавляют особый колорит и эмоциональную насыщенность.

Актерский состав

Ильин — Василь Сулейманов

Тамара — Анна Самборская

Слава — Дмитрий Новиков

Катя — Кристина Ретани

Зоя — Полина Кузнецова

Тимофеев — Сергей Сахаров

Информация о спектакле

Продолжительность спектакля составляет 3 часа с одним антрактом. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу прошлого и ощутить ту неповторимую связь времен, которую дарит "Пять вечеров".