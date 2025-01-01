Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пять вечеров
Киноафиша Пять вечеров

Спектакль Пять вечеров

16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль "Пять вечеров" Московского драматического Открытого театра

Московский драматический Открытый театр (МДОТ) представляет спектакль по мотивам одноименной пьесы А.В. Володина. Эта трогательная история разворачивается в Ленинграде, на одной из его улиц, и охватывает не только пять вечеров, но и множество воспоминаний, которые будут волновать сердца зрителей.

О сюжете

Действие спектакля происходит зимой. Снег, который падает по вечерам, вызывает воспоминания о школьных каникулах, о встречах в парадном, о прошедших зимах. Более того, история начинается задолго до этих пяти вечеров и продолжается даже после их завершения, погружая зрителя в атмосферу ностальгии и меланхолии.

Музыкальное сопровождение

Зрителей ожидает не только захватывающий сюжет, но и музыкальное оформление. В спектакле звучат песни советского периода 50-х, 60-х и 70-х годов, которые добавляют особый колорит и эмоциональную насыщенность.

Актерский состав

  • Ильин — Василь Сулейманов
  • Тамара — Анна Самборская
  • Слава — Дмитрий Новиков
  • Катя — Кристина Ретани
  • Зоя — Полина Кузнецова
  • Тимофеев — Сергей Сахаров

Информация о спектакле

Продолжительность спектакля составляет 3 часа с одним антрактом. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу прошлого и ощутить ту неповторимую связь времен, которую дарит "Пять вечеров".

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше