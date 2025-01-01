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Nirvana
Билеты от 2000₽
Киноафиша Nirvana

Спектакль Nirvana

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Захватывающая история о Курте Кобейне

«Нирвана» — это яркая, захватывающая история о культовой фигуре поколения 90-х, Курте Кобейне, лидере группы «Nirvana», чье имя стало символом музыкальной революции. Режиссер Юрий Грымов представляет пронзительную и откровенную биографию музыканта, чья жизнь и творчество были наполнены борьбой с собственными демонами. Это не история идеализированного героя, а рассказ о настоящем, несовершенном творце, который подарил миру музыку, затронувшую сердца миллионов.

Сюжет и тема
Спектакль раскрывает колоссальную силу таланта, который одновременно несет и величие, и беспомощность. История Курта Кобейна — это искренний рассказ о цене славы и признания, о силе выбора и самопознания. В постановке зрители увидят Курта, его страсть и борьбу с внутренними конфликтами, а также его отношения с Кортни Лав, которая стала важным и ярким элементом в его жизни. Вместе они представляют собой огненный тандем, соединяющий музыку, философию и подлинные эмоции.

Музыка и атмосфера
Спектакль пронизан драйвом рок-н-ролла, острыми диалогами и яркими образами, которые напоминают поклонникам группы самые значимые моменты из жизни и творчества Кобейна. Зрителей ждут невероятные режиссерские решения, сочетающие музыку, драму и философию. Это настоящий концерт эмоций, где каждый зритель может почувствовать мощь рок-музыки и сложность человеческой души.
Погрузитесь в мир рок-звезды, чья жизнь и творчество стали легендой. Откройте для себя яркую историю Курта Кобейна и его борьбы за свободу, за творчество, за смысл жизни. Спектакль «Нирвана» — это не просто театральная постановка, а глубокий, музыкальный рассказ о силе и слабости человеческого духа.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Богдан Щукин
Анастасия Сычева
Юрий Анпилогов
Роман Зубрилин
Александр Мирлюнди (Жуков)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
24 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Nirvana Nirvana Nirvana Nirvana Nirvana Nirvana

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