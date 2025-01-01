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Билеты от 800₽
Киноафиша Строитель Сольнес

Спектакль Строитель Сольнес

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Строитель Сольнес» в ШДИ

«Строитель Сольнес» — одна из самых личных и загадочных пьес Генрика Ибсена, написанная в 1892 году. В этой работе великий норвежский драматург, находясь на закате своей жизни и карьеры, впервые так откровенно и болезненно обращается к внутреннему миру художника — измученного, уязвимого, наполненного страхами и величием одновременно.

Эта пьеса — не просто драма о стареющем архитекторе, потерявшем опору в мире и в себе. Это исповедь, это психопортрет. Ибсен смотрит на самого себя с бескомпромиссной ясностью.

О чем спектакль?

Режиссер Евгений Закиров описывает историю так: «Это история о художнике в каждом из нас, не желающем умирать, не желающем мириться с предложенными ему условиями существования: со смертью, с моралью, с долгом, с ограниченным количеством любви. Чехов писал, что человеку нужен весь земной шар, а не три аршина земли, как трупу. Наш Сольнес отстаивает перед миром, перед Богом право на свою человечность. Такое либо делает, либо вынужден будет делать в своей жизни каждый из нас».

Уникальный формат

В спектакле, помимо оригинального текста пьесы Ибсена, звучат фрагменты личных воспоминаний, размышлений и фантазий режиссера и артистов. Этот подход добавляет глубины и многослойности, позволяя зрителям взглянуть на творческий процесс изнутри.

Интересные факты

  • «Строитель Сольнес» считается одной из самых глубоких и философских работ Ибсена.
  • Пьеса затрагивает темы борьбы за самовыражение и проблему творческого кризиса.
  • Спектакль обещает стать не только театральным событием, но и поводом для размышлений о жизни и искусстве.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставляет задуматься о месте художника в нашем мире!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 800 ₽
1 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 800 ₽
26 октября
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