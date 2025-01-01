Спектакль Строитель Сольнес

Премьера спектакля «Строитель Сольнес» в ШДИ

«Строитель Сольнес» — одна из самых личных и загадочных пьес Генрика Ибсена, написанная в 1892 году. В этой работе великий норвежский драматург, находясь на закате своей жизни и карьеры, впервые так откровенно и болезненно обращается к внутреннему миру художника — измученного, уязвимого, наполненного страхами и величием одновременно.

Эта пьеса — не просто драма о стареющем архитекторе, потерявшем опору в мире и в себе. Это исповедь, это психопортрет. Ибсен смотрит на самого себя с бескомпромиссной ясностью.

О чем спектакль?

Режиссер Евгений Закиров описывает историю так: «Это история о художнике в каждом из нас, не желающем умирать, не желающем мириться с предложенными ему условиями существования: со смертью, с моралью, с долгом, с ограниченным количеством любви. Чехов писал, что человеку нужен весь земной шар, а не три аршина земли, как трупу. Наш Сольнес отстаивает перед миром, перед Богом право на свою человечность. Такое либо делает, либо вынужден будет делать в своей жизни каждый из нас».

Уникальный формат

В спектакле, помимо оригинального текста пьесы Ибсена, звучат фрагменты личных воспоминаний, размышлений и фантазий режиссера и артистов. Этот подход добавляет глубины и многослойности, позволяя зрителям взглянуть на творческий процесс изнутри.

Интересные факты

«Строитель Сольнес» считается одной из самых глубоких и философских работ Ибсена.

Пьеса затрагивает темы борьбы за самовыражение и проблему творческого кризиса.

Спектакль обещает стать не только театральным событием, но и поводом для размышлений о жизни и искусстве.

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставляет задуматься о месте художника в нашем мире!