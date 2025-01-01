Меню
Старики не подарок
Киноафиша Старики не подарок

Спектакль Старики не подарок

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Новая пьеса от Владимира Герасимова: «Старики не подарок»

Приглашаем вас в захватывающий мир новой пьесы Владимира Герасимова «Старики не подарок», которая продолжает тему о старости и мечтах. Это история о тех, кто, несмотря на возраст, знает толк в авантюрах и как никто другой мечтает о светлом будущем.

Сюжет и персонажи

Герои новой пьесы стали настоящими легендами при жизни. Они собирали полные залы, мелькали на экранах телевизоров, а их номера были обязательными на каждом значимом концерте. Но с течением времени их забыли. Легенда осталась, а где-то затерялись сами звёзды.

К сожалению, даже к самым известным актёрам, как и к обычным людям, приходят болезни и старость. Близкие друзья, когда-то неразлучные, перестали общаться и столкнулись с обычным человеческим выгоранием. В каждом деле, как известно, наступает своя апатия. Но несмотря на это, каждый день они надеются, что зазвонит телефон и их снова пригласят на сцену… И вот однажды чудо свершилось.

Интересные факты

Пьеса «Старики не подарок» является продолжением знаменитой «Старушки в подарок», заслужившей признание зрителей за её искренность и глубокие переживания. Герасимов известен своим умением сочетать драму и комедию, что делает его работы особенно привлекательными для широкой аудитории.

Не упустите шанс увидеть эту удивительную историю о дружбе, любви и надежде. Билеты уже в продаже!

Расписание

3 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
18 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
7 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
21 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

