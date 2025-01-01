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Безумный день, или Женитьба Фигаро
Билеты от 1100₽
Киноафиша Безумный день, или Женитьба Фигаро

Спектакль Безумный день, или Женитьба Фигаро

Старый, но по-прежнему уморительно смешной спектакль Марка Захарова
Постановка
Ленком Марка Захарова 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Спектакль в память о великом Андрее Миронове

Спектакль посвящен светлой памяти Андрея Миронова, одного из величайших актёров современности, чья трагическая утрата произошла на сцене 14 августа 1987 года в Риге. Именно в этот день, в финале последнего монолога в роли Фигаро, актёр потерял сознание и ушел из жизни. Трагический момент, случившийся на глазах зрителей, не мог не оставить след в истории театра, но его светлый образ и мощная театральная энергия навсегда останутся в сердцах поклонников.

Память и вдохновение для новых поколений
Хотя этот спектакль не может точно воссоздать атмосферу легендарной постановки, в котором участвовал Андрей Миронов, тем не менее, он служит продолжением его великого наследия. Режиссеры и актеры нового поколения, вдохновленные работами Миронова, решились на этот смелый и важный шаг — продолжить его дело и внести свой вклад в театральную традицию.

Мечта о бессмертной комедии
Задача, поставленная перед творческой командой, — это продолжить жизнь бессмертной комедии, которая так любила и которая стала неотъемлемой частью истории российской сцены. Марк Захаров, Юрий Махаев, Олег Шейнцис и Дмитрий Певцов — участники этого проекта, приложили все усилия, чтобы спектакль, пусть и с новым актерским составом и с измененными театральными законами, был проникнут духом чуткости, глубокого уважения к великому актёру и стремлением сохранить театральное наследие.

Этот спектакль — не просто реплика великого произведения, но и дань памяти и уважения к Андрею Миронову, актеру, чья жизнь и творчество навсегда останутся в истории российской сцены.

 

Режиссер
Марк Захаров
В ролях
Дмитрий Певцов
Станислав Тикунов
Илья Халмурзаев
Александра Волкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
14 сентября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
12:00 от 1500 ₽
5 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽
10 октября
Ленком Марка Захарова Москва, М.Дмитровка, 6
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Безумный день, или Женитьба Фигаро Безумный день, или Женитьба Фигаро Безумный день, или Женитьба Фигаро Безумный день, или Женитьба Фигаро Безумный день, или Женитьба Фигаро Безумный день, или Женитьба Фигаро

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