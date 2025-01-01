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Путешествие Нильса с дикими гусями
Киноафиша Путешествие Нильса с дикими гусями

Спектакль Путешествие Нильса с дикими гусями

6+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по сказке Сельмы Лагерлёф

Представляем вашему вниманию театральную постановку, основанную на знаменитой сказке «Нильс с дикими гусями» шведской писательницы Сельмы Лагерлёф. Это история о том, как грубый и непослушный мальчик Нильс, обижавший всех вокруг, неожиданно превращается в маленького и беззащитного человечка.

Путешествие с гусем Мартином

На помощь Нильсу приходит гусь по имени Мартин. Вместе они отправляются в удивительное путешествие по волшебной стране Лапландии. В ходе своего приключения герои сталкиваются с различными испытаниями, и Нильсу предстоит научиться сопереживать чужим бедам и обрести доброе сердце.

Уроки добра и сопереживания

Эта сказка не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам: доброму отношению к людям и животным, а также пониманию понятий «хорошо» и «плохо». Спектакль неизменно пользуется популярностью среди юных зрителей, привлекая внимание не только своей яркой историей, но и увлекательной подачей.

Артисты на сцене

На сцене вы увидите не только талантливых артистов музыкально-драматического театра «Синяя птица», но и ведущих артистов музыкальных театров Санкт-Петербурга. Это создает уникальную атмосферу и делает спектакль незабываемым.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений, а также насладиться высоким уровнем театрального искусства!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Платон Белькин
Полина Камынина
Владимир Садков
Дмитрий Семенов
Борис Смолкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽

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