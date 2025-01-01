Концерт-спектакль с песнями знаменитых шансонье

Приглашаем вас на уникальный концерт-спектакль «Под небом Парижа...», который подарит вам атмосферу настоящего парижского кафе-театра. В этом проекте звучат песни из репертуара легендарных французских шансонье: Эдит Пиаф, Жака Бреля, Ива Монтана, Барбары, Шарля Азнавура, а также произведения Александра Вертинского.

Путешествие в мир шансона

Старейшее питерское арт-кафе на несколько часов превратится в маленький уголок Парижа, напоминая о кафешантах и музыкальных кабаре первой половины XX века. Вы услышите песни-рассказы и песни-исповеди, которые перенесут вас в мир обаятельных историй каждого из шансонье, начиная с их скромных выступлений на подмостках.

Герои вечера

На сцене перед вами будут проходить образы и лица великих исполнителей: трагичная Эдит Пиаф, неистовый и ироничный Жак Брель, томный и мечтательный Ив Монтана, пронзительная Барбара и многие другие. В финале программы вы вернетесь в Россию, в тот же двадцатый век, и услышите яркие миниатюры из репертуара русского шансонье Александра Вертинского.

Исполнители

Концерт-спектакль исполнит Ульяна Ангелевская – певица и актриса, которая с 1996 по 2005 год была артисткой Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой. Она также является участником и лауреатом российских и международных фестивалей французской песни.

Музыкальное сопровождение обеспечат:

Дмитрий Мальцев – пианист-виртуоз;

Петр Миронов – аккордеонист.

Полезная информация

Спектакль идет с одним антрактом. Обратите внимание: каждому зрителю, независимо от возраста, необходимо приобрести билет.

Не упустите возможность насладиться магией французского шансона и погрузиться в атмосферу Парижа!