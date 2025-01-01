Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Под небом Парижа
Киноафиша Под небом Парижа

Спектакль Под небом Парижа

12+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт-спектакль с песнями знаменитых шансонье

Приглашаем вас на уникальный концерт-спектакль «Под небом Парижа...», который подарит вам атмосферу настоящего парижского кафе-театра. В этом проекте звучат песни из репертуара легендарных французских шансонье: Эдит Пиаф, Жака Бреля, Ива Монтана, Барбары, Шарля Азнавура, а также произведения Александра Вертинского.

Путешествие в мир шансона

Старейшее питерское арт-кафе на несколько часов превратится в маленький уголок Парижа, напоминая о кафешантах и музыкальных кабаре первой половины XX века. Вы услышите песни-рассказы и песни-исповеди, которые перенесут вас в мир обаятельных историй каждого из шансонье, начиная с их скромных выступлений на подмостках.

Герои вечера

На сцене перед вами будут проходить образы и лица великих исполнителей: трагичная Эдит Пиаф, неистовый и ироничный Жак Брель, томный и мечтательный Ив Монтана, пронзительная Барбара и многие другие. В финале программы вы вернетесь в Россию, в тот же двадцатый век, и услышите яркие миниатюры из репертуара русского шансонье Александра Вертинского.

Исполнители

Концерт-спектакль исполнит Ульяна Ангелевская – певица и актриса, которая с 1996 по 2005 год была артисткой Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой. Она также является участником и лауреатом российских и международных фестивалей французской песни.

Музыкальное сопровождение обеспечат:

  • Дмитрий Мальцев – пианист-виртуоз;
  • Петр Миронов – аккордеонист.

Полезная информация

Спектакль идет с одним антрактом. Обратите внимание: каждому зрителю, независимо от возраста, необходимо приобрести билет.

Не упустите возможность насладиться магией французского шансона и погрузиться в атмосферу Парижа!

В ролях
Ульяна Ангелевская

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4
19:30 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Детское иммерсивное шоу «Магия»
6+
Детский Иммерсивный
Детское иммерсивное шоу «Магия»
3 августа в 14:15 Casino Museum
от 600 ₽
Гранатовый уксус
16+
Премьера Драма
Гранатовый уксус
18 сентября в 19:00 Театр на Васильевском
от 1500 ₽
Тайны старого кафе
6+
Музыка
Тайны старого кафе
16 августа в 19:30 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1900 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше