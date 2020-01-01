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Поросенок Чок
Киноафиша Поросенок Чок

Спектакль Поросенок Чок

Постановка
Большой театр кукол 0+
Режиссер Виктор Сударушкин
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения поросенка на сцене Большого театра кукол

В спектакле «Поросенок Чок» развертывается забавная история, где каждый участник стремится сыграть одну из ролей: веселого и смышленого поросенка Чока, его маму, зайца, дядюшку ежа или даже сорок. Однако волк в роли злодея оказывается в полном одиночестве, и его роль никто не хочет исполнять.

Сюжет

Как же решить эту проблему? На помощь приходит считалочка, которая помогает распределить роли и начать представление. Но даже с волком в составе, который требует защиты, не все так просто. Маленький и слабый Чок предстоит столкнуться с сильным и опасным противником. Смогут ли веселый поросенок и его друзья победить волка и какие комические приключения их ждут, станет известно в этом спектакле, полном чудесных превращений и весёлых эпизодов.

Что ожидать

Спектакль «Поросенок Чок» подарит зрителям массу положительных эмоций, улыбок и увлекательных моментов. Приключения Чока и его друзей будут полны изобретательности, юмора и удивительных сюжетных поворотов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
11:30 от 800 ₽ 14:00 от 800 ₽

Фотографии

Поросенок Чок

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