Спектакль Балет «Лебединое озеро» с мультимедийными декорациями

Балет «Лебединое озеро» с мультимедийными декорациями

Театр «Санкт-Петербургский Классический Балет А. Плоома и А. Ломаченковой» приглашает вас на высокотехнологичную премьеру шедевра мировой классики на сцене Театра ЛДМ. Балет «Лебединое озеро» оживет в совершенно новом цифровом измерении.

Расписание показов

15 июля 2026 года — 19:00

5 августа 2026 года — 19:00

12 августа 2026 года — 19:00

Место проведения

Новая сцена Театра ЛДМ.

Цифровая магия и великая классика

Специально для Новой сцены ЛДМ ведущие мультимедиа-художники Санкт-Петербурга создали масштабное цифровое оформление, стирающее грань между сценой и залом. Авторам проекта удалось гармонично соединить каноническую хореографию великих мастеров Мариуса Петипа и Льва Иванова с ультрасовременными технологиями.

Как технологии трансформируют спектакль

Огромный светодиодный LED-экран. На заднем плане сцены развернется сверхчеткое цифровое полотно. Вместо статичных тканевых декораций зрители увидят живые, динамичные 3D-пейзажи с невероятной глубиной цвета.

На заднем плане сцены развернется сверхчеткое цифровое полотно. Вместо статичных тканевых декораций зрители увидят живые, динамичные 3D-пейзажи с невероятной глубиной цвета. Мультимедийные проекции. Сложная система проекторов оживит боковые кулисы и пространство вокруг танцоров. Оптические иллюзии, туман, игра света и водная гладь создадут кинематографичный эффект полного присутствия.

Сложная система проекторов оживит боковые кулисы и пространство вокруг танцоров. Оптические иллюзии, туман, игра света и водная гладь создадут кинематографичный эффект полного присутствия. Интерактивная атмосфера. Старинный замок, мистическое лесное озеро и залы королевского дворца меняются прямо во время действия, чутко подстраиваясь под музыку и движения артистов.

Неповторимая эстетика

Классический балет, торжество красок, масштабная графика и бессмертная музыка П. И. Чайковского — настоящий подарок для искушенных ценителей искусства и самых юных зрителей. Главные партии исполнят солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.

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