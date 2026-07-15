Спектакль Балет «Лебединое озеро» с мультимедийными декорациями

Балет «Лебединое озеро» с мультимедийными декорациями
Театр «Санкт-Петербургский Классический Балет А. Плоома и А. Ломаченковой» приглашает вас на высокотехнологичную премьеру шедевра мировой классики на сцене Театра ЛДМ. Балет «Лебединое озеро» оживет в совершенно новом цифровом измерении.
Расписание показов
- 15 июля 2026 года — 19:00
- 5 августа 2026 года — 19:00
- 12 августа 2026 года — 19:00
Место проведения
Новая сцена Театра ЛДМ.
Цифровая магия и великая классика
Специально для Новой сцены ЛДМ ведущие мультимедиа-художники Санкт-Петербурга создали масштабное цифровое оформление, стирающее грань между сценой и залом. Авторам проекта удалось гармонично соединить каноническую хореографию великих мастеров Мариуса Петипа и Льва Иванова с ультрасовременными технологиями.
Как технологии трансформируют спектакль
- Огромный светодиодный LED-экран. На заднем плане сцены развернется сверхчеткое цифровое полотно. Вместо статичных тканевых декораций зрители увидят живые, динамичные 3D-пейзажи с невероятной глубиной цвета.
- Мультимедийные проекции. Сложная система проекторов оживит боковые кулисы и пространство вокруг танцоров. Оптические иллюзии, туман, игра света и водная гладь создадут кинематографичный эффект полного присутствия.
- Интерактивная атмосфера. Старинный замок, мистическое лесное озеро и залы королевского дворца меняются прямо во время действия, чутко подстраиваясь под музыку и движения артистов.
Неповторимая эстетика
Классический балет, торжество красок, масштабная графика и бессмертная музыка П. И. Чайковского — настоящий подарок для искушенных ценителей искусства и самых юных зрителей. Главные партии исполнят солисты ведущих театров Санкт-Петербурга.
Важная информация для посетителей
- Продолжительность: 2 часа 30 минут (спектакль идет с одним антрактом).
- Возрастное ограничение: 6+
- Адрес театра: г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Петровский проспект, д. 20, лит. Д.
- Ближайшие станции метро: «Крестовский остров», «Чкаловская», «Спортивная». (От станций метро до театра курсирует общественный транспорт; на автомобиле удобнее всего добираться через Петровский проспект).