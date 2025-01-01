Спектакль Proгон

Меню
Спектакль без слов о непредсказуемости любви 18+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный зрительский опыт в Одном театре

Что такое «PROГОН»? Это спектакль, который погружает зрителя в мир сложных человеческих отношений и эмоциональных переживаний. На первый взгляд, это история о любви, но при более глубоком анализе открывается множество граней.

Экзистенциально-психоделический экзерсис

Как заявлено в афише, «PROГОН» представляет собой «экзистенциально-психоделический экзерсис, осложнённый любовными многоугольниками». Эта фраза наилучшим образом описывает атмосферу спектакля, в которой любовь выступает не только как светлое чувство, но и как источник конфликтов и напряжения.

Секреты маленькой компании

Действие разворачивается в небольшой компании друзей, в которой полно скрытых тайн и недомолвок. Каждый персонаж имеет свои секреты, и именно они создают напряжение, приводя к неожиданным поворотам. Зрителю предстоит наблюдать за тем, как любовные отношения и дружба сталкиваются с реальностью, заставляя героев делать трудные выборы.

Не упустите возможность увидеть

«PROГОН» — это не просто спектакль о любви. Это глубокое исследование человеческой природы и межличностных связей. Если вы хотите увидеть, как на сцене пересекаются экзистенциальные вопросы и эмоциональные драмы, не пропустите этот уникальный спектакль.

Режиссер
Арсений Фогелев
В ролях
Дарья Женихова
Екатерина Бушина
Роман Бурдеев
Елизавета Велиган
Виталий Стеблецов

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
В других городах

Краснодар, 27 августа
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 800 ₽
Краснодар, 24 сентября
Один театр Краснодар, Коммунаров, 268, литера В, БЦ «Кавказ»
20:30 от 800 ₽

