Ночь перед Рождеством: Музыкальное волшебство от Сергея Трегубова

Красочный и наполненный искрометным юмором музыкальный спектакль «Ночь перед Рождеством» стал великолепным подарком поклонникам творчества великого русского классика Никола Гоголя к 200-летию со дня его рождения. На сцене вас ждут колдовская метель, черти с ведьмами и влюблённые пары, весело заигрывающие друг с другом. Все это в интерпретации режиссера Сергея Трегубова.

Погружение в гоголевскую мистерию

Если вы хотите окунуться в волшебную атмосферу неповторимой гоголевской мистерии, этот спектакль — то, что вам нужно. В программе вы услышите певучие и озорные старинные колядки в исполнении казачьего ансамбля «Криница». Это стало ярким дополнением к традиционным сюжетам, которые знакомы многим со школьной скамьи.

Образовательная задача спектакля

Режиссер поставил перед собой не только художественную цель, но и стремление в доступной форме познакомить школьников с классикой русской литературы. Все диалоги и сольные реплики были дополнены обрядовыми номерами и самобытными народными песнями, что создает особую атмосферу праздника и погружает зрителя в действительность того времени.

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление, полное юмора и поэзии, и провести незабываемый вечер в компании любимых персонажей!