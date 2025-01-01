Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мужики
Киноафиша Мужики

Спектакль Мужики

Постановка
ТМИН 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Моноспектакль по рассказу «Плотничья артель»

Мастер перевоплощений Равиль Гилязетдинов на основе рассказа Писемского «Плотничья артель» представил зрителю целую галерею образов. Актер искусно расставляет акценты, позволяя зрителям легко отличить статного и сурового Петра от мягкого и уступчивого Семена Яковлича. Нахальный франтоватый Пузич выделяется среди глуповатого паренька Матюшки, а мягкоголосый старик Сергеич добавляет атмосферу глубины и мудрости.

Погружение в деревенскую жизнь

Зрители смогут окунуться в атмосферу деревенской свадьбы, познакомиться со знахаркой и стать свидетелями пугающих обрядов. Спектакль предлагает уникальную возможность увидеть множество персонажей, которые, несмотря на свою различность, были с такой достоверностью сыграны одним человеком.

Интересные факты

Спектакль «Плотничья артель» не только развлекает, но и погружает в культурные и социальные аспекты крестьянской жизни XIX века. Важно отметить, что работа Гилязетдинова получила высокую оценку критиков за мастерство перевоплощения и внимание к деталям. Это делает представление не только интересным, но и познавательным.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который обещает оставить незабываемые впечатления!

Режиссер
Равиль Гилязетдинов
В ролях
Равиль Гилязетдинов
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше