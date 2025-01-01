Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
Киноафиша PRO standup концерт 30+ Медийных комиков

PRO standup концерт 30+ Медийных комиков

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап 30+: юмор для взрослых

«Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор» – это не просто слова, а основа уникального стендапа 30+, который собирается порадовать зрителей. Концерт создан для тех, кто уже прожил достаточно, чтобы оставить беззаботность позади, но всё еще не потерял способность к неожиданным и веселым поступкам.

Комики на высшем уровне

Каждый артист, выходящий на сцену, прошёл тщательный отбор. Они готовы подарить зрителям вечер, полный смеха и жизненной мудрости. Комики подстрижены, одеты со вкусом и притягивают внимание не только шутками, но и собственным обаянием. И если на свидание мы отправляемся с надеждой на лучшее, то сюда стоит прийти, чтобы провести вечер в дружеской атмосфере.

Уникальная атмосфера Sumbur bar

Sumbur bar – это не просто заведение, а место, пропитанное юмором. Здесь каждый элемент – от меню до интерьера – продуман для того, чтобы подарить максимальное удовольствие. На стенах можно заметить ироничные цитаты, а в барной карте представлены оригинальные коктейли, которые идеально дополнят атмосферу вечера.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер за смехом и доброй компанией. Приходите в Sumbur bar и сделайте этот вечер особенным для себя и своих близких.

Купить билет на концерт PRO standup концерт 30+ Медийных комиков

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
12 декабря пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
14 декабря воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
19 декабря пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
26 декабря пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
2 января пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
4 января воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
9 января пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 600 ₽
11 января воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
16 января пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
18 января воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
23 января пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
25 января воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
30 января пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
1 февраля воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
6 февраля пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
8 февраля воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
13 февраля пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
15 февраля воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
20 февраля пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
22 февраля воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
27 февраля пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
1 марта воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
6 марта пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
13 марта пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
20 марта пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
27 марта пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
29 марта воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
3 апреля пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽
10 апреля пятница
20:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 500 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Sumbur Санкт-Петербург, Соляной пер., 14
от 400 ₽

В ближайшие дни

Главная проверка материала
18+
Юмор
Главная проверка материала
21 декабря в 17:00 Butcher & Banker
от 500 ₽
Балет при свечах и звездах. Щелкунчик и не только
6+
Классическая музыка
Балет при свечах и звездах. Щелкунчик и не только
18 декабря в 20:30 Планетарий
от 1200 ₽
Christmas CHIC
18+
Поп
Christmas CHIC
7 января в 19:30 Чаплин-холл
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше