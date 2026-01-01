Органный концерт «Мастера немецкого барокко» в лютеранской церкви

Концерт посвящён одной из самых значительных страниц европейской музыкальной истории — немецкой органной школе XVII–XVIII веков. В программе вы услышите произведения Дитриха Букстехуде, Винсента Любека, Николауса Брунса и Иоганна Себастьяна Баха. Для этих композиторов орган был не просто церковным инструментом, но также площадкой для свободной фантазии и глубокого духовного высказывания.

Северонемецкая органная традиция

Первая часть программы посвящена северонемецкой органной традиции. Прелюдии Букстехуде, Любека и Брунса принадлежат к стилю stylus fantasticus — свободному, импровизационному музыкальному мышлению. Яркие виртуозные эпизоды здесь чередуются с фугированными разделами, а форма произведения рождается прямо в звучании. Эта музыка раскрывает орган как инструмент движения, контраста и выразительности.

Творчество Иоганна Себастьяна Баха

Центральное место в концерте занимает Иоганн Себастьян Бах. Его Прелюдия и фуга ре мажор, BWV 532, Прелюдия и фуга ре минор, BWV 539, и Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543 демонстрируют различные грани баховского органного искусства: от блестящей концертности до драматического напряжения и строгой архитектуры формы. В этих сочинениях наследие северонемецких мастеров получает высшее обобщение и новое внутреннее равновесие.

Хоральные обработки

Особая линия программы касается хоральных обработок из сборника Clavier-Übung III. Хоралы Dies sind die heil’gen zehn Gebot и Wir glauben all an einen Gott раскрывают Баха как богослова звука. Здесь лютеранский гимн становится основой сложной полифонической ткани, где музыкальная форма служит размышлениями о вере и церковной традиции.

Заключение

Программа проводит слушателя от свободной барочной прелюдии к зрелому баховскому синтезу. Органная музыка немецкого барокко прозвучит как живая традиция — торжественная, глубокая и полная внутренней энергии.

Исполнитель

Лилия Кузнецова (орган).

В программе прозвучат: