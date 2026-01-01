Вадим Самойлов/Агата Кристи

Концерт группы «Агата Кристи» в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга
В Ледовом Дворце Санкт-Петербурга пройдет грандиозное шоу под руководством Вадима Самойлова. Концерт станет настоящей находкой для поклонников рок-музыки и фанатов группы «Агата Кристи».
Информация о билетах
Входной билет дает доступ к зоне «Танцпол», а также к секторам, но не к VIP-ложам. Дети до 6 лет могут пройти с родителями без билета на сектор, при предъявлении документа, подтверждающего возраст. VIP-ложи предлагают максимальный комфорт с ресторанным обслуживанием (за дополнительную плату).
Категории билетов
- Танцпол: Дает возможность посещения только зоны «Танцпол», без права доступа на сектора и VIP-ложи. Каждый зритель, независимо от возраста, должен иметь билет на «Танцпол». Схема входа будет размещена на сайте за три дня до концерта.
- Сектор: Категория билетов «Сектор» дает возможность посещения только указанного в билете сектора, без доступа на Танцпол и VIP-ложи. Дети до 6 лет могут пройти без билета, но только с документом, подтверждающим возраст и не занимая отдельное место.
- VIP-ложи: Предлагают максимальный комфорт с возможностью размещения 8, 10 и 22 человек. Каждая ложа – это уютное, изолированное помещение с гардеробом, туалетом и ресторанным обслуживанием. Дети до 6 лет могут пройти с родителями без билета при условии наличия документа, подтверждающего возраст. По местам для детей любого возраста необходимо приобретать отдельный билет.
