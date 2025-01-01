Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»

Таинственная музыкальная ночь в Петрикирхе

Приглашаем вас на таинственную и прекрасную Ночь в Соборе! В этот вечер величественные стены Петрикирхе наполнит музыка из знаменитого «Notre Dame de Paris».

Концертная версия мюзикла

Концертная версия самого известного мюзикла в истории будет исполнена солистами петербургских музыкальных театров на языке оригинала под аккомпанемент струнного ансамбля и органа собора Петра и Павла.

Трагическая история Гюго

События постановки берут свое начало в знаменитом романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Эта трагическая история юной танцовщицы, полная роковых страстей и человеческого коварства, продолжает завораживать зрителей и вдохновлять художников, композиторов и режиссеров.

Незабываемая атмосфера

Концерт в Петрикирхе подарит зрителям возможность вновь вспомнить любимые песни оригинального мюзикла. Величественные своды первой лютеранской церкви Санкт-Петербурга создадут невероятную атмосферу, а звуки органа и старинного собора восстановят гротескную атмосферу Парижа эпохи Возрождения, где разворачивается печальное действие романа.

Талантливые музыканты

Музыканты: «Ауэр-квартет» — лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса, являются постоянными участниками международных фестивалей: «Петербургская музыкальная весна», «Скрипка на Невском», «Классика. Этно. Джаз» и других.

Кирилл Зиборов (контрабас) — солист и концертмейстер группы контрабасов оркестра «Дивертисмент», а также солист «Петербург-концерта». Он принимал участие в студийных записях музыкальных произведений, включая ранее не исполнявшиеся, и регулярно гастролирует по России и за рубежом.

Не упустите уникальную возможность!

Старинный собор, выдающийся мюзикл и звук самого величественного инструмента — органа — подарят вам незабываемые эмоции, которые вы запомните надолго. Присоединяйтесь к этому музыкальному событию!