Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»
Киноафиша Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»

Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Таинственная музыкальная ночь в Петрикирхе

Приглашаем вас на таинственную и прекрасную Ночь в Соборе! В этот вечер величественные стены Петрикирхе наполнит музыка из знаменитого «Notre Dame de Paris».

Концертная версия мюзикла

Концертная версия самого известного мюзикла в истории будет исполнена солистами петербургских музыкальных театров на языке оригинала под аккомпанемент струнного ансамбля и органа собора Петра и Павла.

Трагическая история Гюго

События постановки берут свое начало в знаменитом романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Эта трагическая история юной танцовщицы, полная роковых страстей и человеческого коварства, продолжает завораживать зрителей и вдохновлять художников, композиторов и режиссеров.

Незабываемая атмосфера

Концерт в Петрикирхе подарит зрителям возможность вновь вспомнить любимые песни оригинального мюзикла. Величественные своды первой лютеранской церкви Санкт-Петербурга создадут невероятную атмосферу, а звуки органа и старинного собора восстановят гротескную атмосферу Парижа эпохи Возрождения, где разворачивается печальное действие романа.

Талантливые музыканты

Музыканты: «Ауэр-квартет» — лауреаты Третьего Всероссийского музыкального конкурса, являются постоянными участниками международных фестивалей: «Петербургская музыкальная весна», «Скрипка на Невском», «Классика. Этно. Джаз» и других.

Кирилл Зиборов (контрабас) — солист и концертмейстер группы контрабасов оркестра «Дивертисмент», а также солист «Петербург-концерта». Он принимал участие в студийных записях музыкальных произведений, включая ранее не исполнявшиеся, и регулярно гастролирует по России и за рубежом.

Не упустите уникальную возможность!

Старинный собор, выдающийся мюзикл и звук самого величественного инструмента — органа — подарят вам незабываемые эмоции, которые вы запомните надолго. Присоединяйтесь к этому музыкальному событию!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
22:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
22:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 14 декабря
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
22:00 от 1400 ₽

Фотографии

Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert» Ночь в соборе «Notre Dame de Paris. Le concert»

В ближайшие дни

Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
26 июля в 17:00 Police Station
от 800 ₽
Джаз в Никольских. Век имени Синатры
6+
Джаз
Джаз в Никольских. Век имени Синатры
14 августа в 19:30 Никольские ряды
от 2000 ₽
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
6+
Классическая музыка
Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
10 октября в 19:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше