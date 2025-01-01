PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков

Смех и веселье на концерте в Popravka bar

Опытный комик всегда спокоен и уверен в себе. Он точно знает, где вы засмеетесь, потому что у него идеальный материал. Его шутки хлестки и непредсказуемы. Комик смотрит на зрителей смело, а его поза открыта — он в своей стихии. Его цель — смешить, и ему ничего больше не интересно.

Уже в эту субботу самые опытные комики готовы поделиться с вами своими лучшими шутками и огненным настроением! Вы ощутите атмосферу непринужденного веселья и смеха, а также получите заряд положительных эмоций.

Что вас ждет?

У нас никогда не бывает скучно: только веселье и только хардкор. Попугайте свою повседневность яркими моментами! Вас ждет уютная и позитивная атмосфера, в которой каждый сможет почувствовать себя в центре внимания.

Уникальное место

Popravka bar — это легендарное заведение, где вы отлично проведете время в компании друзей или новых знакомых. Обратите внимание: вход строго для лиц старше 18 лет. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!