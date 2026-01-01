Летний фестиваль Pianissimo. Михаил Пироженко в Большом петергофском дворце
6+
О концерте

Летний фестиваль Pianissimo: концерт юного таланта в Большом Петергофском дворце

На сцене Большого Петергофского дворца выступит талантливый pianist Михаил Пироженко, учащийся 9 класса средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Михаил — стипендиат Фонда культурных инициатив маэстро Темирканова и международного фонда «Новые имена». Его музыкальная карьера уже включает выступления с ведущими оркестрами, под руководством таких мастеров, как В. Гергиев, М. Голиков и А. Штейнлухт.

Юный пианист — обладатель множества наград, среди которых Гран-при V Международного конкурса «Фортепиано сегодня» и I премия IX конкурса имени В. Гаврилина. Кроме того, он стал лауреатом VI Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева и Гран-при VII Всероссийского конкурса «Созвездие».

Программа концерта

В программе вечера прозвучат произведения великих композиторов:

  • Д. Скарлатти: Соната Ми бемоль мажор, К. 474; Соната Ми мажор, К. 46
  • Ф. Шопен: Баллада N4 фа минор, соч. 52
  • П. И. Чайковский: Элегическая песнь, соч. 72 № 14
  • A. Скрябин: Вальс Ля бемоль мажор, соч. 38
  • С. Рахманинов: Прелюдия соль мажор, соч. 32 N5; Этюд-картина Ре мажор, соч. 39 N9
  • К. Сен-Санс - Ф. Лист - В. Горовиц: "Пляска смерти"
  • С. Прокофьев: Соната N6 Ля мажор, соч. 82

О фестивале Pianissimo

Pianissimo — это фестиваль, который знакомит зрителей с академической музыкой и талантливыми пианистами в уникальных локациях. С 2017 года Pianissimo проводит концерты молодых звезд фортепиано в исторических интерьерах, включая Большой Итальянский просвет Нового Эрмитажа и Концертный зал Валерия Гергиева в Репино.

В мероприятиях фестиваля участвуют как российские музыканты, ставшие суперзвездами, так и молодые таланты из других стран. Резиденты фестиваля, такие как Дмитрий Шишкин, Арсений Муна и Андрей Гугнин, отмечены первыми призами международных конкурсов и активно гастролируют по всему миру.

Июнь
28 июня воскресенье
19:00
Большой Петергофский дворец Санкт-Петербург, Петергоф, Разводная, 2
от 6000 ₽

