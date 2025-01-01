Где проходят стендап вечера в Питере?

Stand Up шоу «Главный Moneymic»

Мероприятия проходят в баре «1703», да-да, том самом логове Versus Battle. В этом шоу регулярно выступают стендап-комики Санкт-Петербурга, которые дают свой лучший материал. Почему лучший? Потому что на кону стоят огромные деньги — каждый стендапер сражается за денежный приз, а значит у них супер мотивация дать лучшие панчи, тем более что шутят профи — участники «Comedy Баттла» и «Roast Battle». Например, Илья Раевский — один из ведущих участников стендап-шоу Moneymic. Мероприятие бесплатное, поэтому грех не прийти в центр Питера послушать лучшие шутки без цензуры.

Stage Standup Club

Стендап-клуб Stage Standup Club в Санкт-Петербурге — место, у которого много программ в репертуаре. Основные мероприятия проходят в Stage Standup Club main room на Лиговском проспекте. Почти каждый день здесь на сцену выходят комики и заводят зал. Есть вечера на любой вкус. Открытый микрофон (Money Mic стендап) для тех, кому по душе обаяние новичков, грязный стендап для любителей шуток без тормозов, взрослый стендап, если нравятся более опытные комики, стендап-концерт Best of Stage, чтобы вечер точно прошёл удачно. Есть подборки мужского и женского стендапа. Каждый любитель жанра шуток на сцене найдёт здесь что-то для себя. Чтобы выбрать для себя лучшее шоу, не забудьте прочитать отзывы на Stage Standup Club.

Бар «Синий Пушкин»

Его нельзя назвать стендап-баром, однако заведение Сергея Шнурова тоже привлекает талантливых комиков. По понедельникам, вторникам и четвергам здесь проходит standup шоу: нескучные вечера — полтора часа питерские комики развлекают аудиторию своими шутками. Есть как проверка материала, где начинающие и опытные стендаперы проверяют свой новый материал, так и «авторитетный стендап», где материал уже проверен, а шутки точно работают. Есть и мужской, и женский стендап, а расположение бара очень удобное — в самом центре Питера. Поэтому имейте в виду, что в баре «Синий Пушкин» помимо концертов есть и стендап.

Бар «Popravka»

Бар Поправка в Санкт-Петербурге точно понравится фанатам стендапа. Здесь огромное количество разнообразных программ: black standup с шутками без цензуры и стеснения, стендап с комиками 30+, стендап-битва поколений, где на одной сцене выступают комики 20-ти, 30-ти и 40-ка лет. Отдельно мужской и женский стендап, а также вечер «Мужское-женское», где представители обоих полов сменяют друг друга на сцене. Алкостендап, где по задумке только один из трёх комиков будет полностью трезвым. В общем, на любое состояние души здесь есть своя программа, просто выбирайте и приходите. Только не забудьте проверить афишу стендапа в Санкт-Петербурге, чтобы узнать, когда проходит следующее шоу в баре Поправка.

«Московский Стендап на Крыше»

Московская программа, в которой регулярно участвуют комики с ТНТ и YouTube-шоу. В Питере они выступают в стендап-баре «Крыша 18». Программы действительно проходят на свежем воздухе, с шикарным видом на крыши и закат. Обычно выступают три комика + хедлайнер из Москвы, опытный популярный стендапер. Выступления проходят в формате импровизационного общения с залом, поэтому здесь не будет просто заученных шуток. Как для фанатов жанра, так и для новичков стендап на крыше в Санкт-Петербурге понравится не только юмором, но и экзотичной подачей. Только не забудьте проверить расписание стендапа на крыше в Санкт-Петербурге.

«Квартира 8»

Многие знают это место по его интересному образу — квартира в жилом доме, чтобы попасть туда, нужно проехаться в крошечном лифте. Внутри невероятный ремонт, огромное пространство, ламповая атмосфера. Неудивительно, что здесь проходит и стендап в ресторане. Форматы разные, вы точно найдёте что-то для себя. Турнир — здесь комики шутят, а зрители выбирают самого смешного, он выигрывает большой денежный приз, поэтому все очень стараются. Короткая и длинная форма — выступления по 15 и 30 минут. Проверка материала — комик проверяет материал, вы платите за выступление меньше. Выступают комики как из столиц, так и с других регионов России, поэтому можно посмеяться с мемов из самых разных точек страны. Также не забудьте проверить афишу стендапа в Санкт-Петербурге.