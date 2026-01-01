Оповещения от Киноафиши
Про любовь
Про любовь

Спектакль Про любовь

16+
16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Эдварда Радзинского в театре «Балтийский дом»

Спектакль по пьесе Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь» приглашает зрителей на встречу с удивительной историей. Главный герой, Электрон Евдокимов, человек науки и материалист, уверен в том, что «людям моложе ста двух лет свойственна вера в необыкновенную встречу». И именно такая встреча у него происходит в кафе – он знакомится со стюардессой Наташей, чье обаяние и загадочность вызывают у него восторг.

Эта пьеса стала настоящим хитом. После первой постановки Анатолием Эфросом на сцене московского «Ленкома» в 1964 году, «104 страницы про любовь» прошла через сотни театров страны, завоевав сердца зрителей. Одной из самых запоминающихся стала постановка в БДТ с Татьяной Дорониной в главной роли. Спектакль также вдохновил на создание фильма Георгия Натансона «Еще раз про любовь», где снялись те же актеры.

Спекаткль о важном

Режиссер Александр Мамкаев, прославившийся своими работами «Попрыгунья» и «Душечка», вновь будет говорить со зрителем о любви в своей новой весенней премьере. Этот спектакль поднимает важные вопросы о том, что счастье может быть только здесь и сейчас. Как понять, когда еще можно успеть встретиться со своей судьбой? И умеем ли мы ценить человека, пока он рядом?

На основе истории Наташи и Евдокимова каждый зритель сможет прожить свой опыт любви – полный радости, но и с периодами неуверенности. Присоединитесь к нам, чтобы вместе исследовать непростые человеческие чувства и насладиться драматургией Радзинского в новой интерпретации!

Купить билет на спектакль Про любовь

В других городах
Март
Апрель
27 марта пятница
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 640 ₽
28 марта суббота
14:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 600 ₽
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 600 ₽
7 апреля вторник
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 600 ₽
19 апреля воскресенье
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 600 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 600 ₽

