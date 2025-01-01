Спектакль Гостиница Астория

На сцене Балтийского дома состоится премьера благотворительного спектакля «Гостиница Астория», посвященного блокадному Ленинграду. Это драматическая баллада в двух актах основана на подлинных событиях сентября 1941 года, когда город переживал самые тяжелые времена.
Действие спектакля разворачивается в легендарном здании гостиницы «Астория», ставшей свидетелем героизма и стойкости ленинградцев. Через судьбы героев раскрываются важные ценности: честь, достоинство и человечность. Постановка подчеркивает выбор людей остаться и защищать свой город в самые трудные моменты.
В спектакле участвуют не профессиональные актеры, а обычные люди, которых зрители могут знать: предприниматели, бизнесмены, чиновники и известные лица города. Они впервые взяли на себя ношу актёрского труда, чтобы выразить свою патриотическую позицию и поклониться подвигу блокадников и своих предков.
Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на строительство храма Святой равноапостольной Нины, который возводится на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Храм посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Не упустите возможность стать частью этого значимого события и поддержать благородную цель!