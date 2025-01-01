Спектакль Гостиница Астория

Премьера спектакля «Гостиница Астория»: Благодарность блокадникам

На сцене Балтийского дома состоится премьера благотворительного спектакля «Гостиница Астория», посвященного блокадному Ленинграду. Это драматическая баллада в двух актах основана на подлинных событиях сентября 1941 года, когда город переживал самые тяжелые времена.

Сюжет и значение

Действие спектакля разворачивается в легендарном здании гостиницы «Астория», ставшей свидетелем героизма и стойкости ленинградцев. Через судьбы героев раскрываются важные ценности: честь, достоинство и человечность. Постановка подчеркивает выбор людей остаться и защищать свой город в самые трудные моменты.

Необычные исполнители

В спектакле участвуют не профессиональные актеры, а обычные люди, которых зрители могут знать: предприниматели, бизнесмены, чиновники и известные лица города. Они впервые взяли на себя ношу актёрского труда, чтобы выразить свою патриотическую позицию и поклониться подвигу блокадников и своих предков.

Благотворительная цель

Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены на строительство храма Святой равноапостольной Нины, который возводится на пересечении Бухарестской улицы и Козловского переулка. Храм посвящён 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Команда постановки и участники

Генеральный продюсер: Милана Левченко

Милана Левченко Автор инсценировки и режиссёр-постановщик: Павел Каштанов

Павел Каштанов Балетмейстер-постановщик: Юлия Ефимова

Юлия Ефимова Постановка вокала: Ольга Тушева

Участники спектакля

Сергей Воронков: Генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Президент Российского Союза выставок и ярмарок.

Генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Президент Российского Союза выставок и ярмарок. Мария Грудина: Идеолог и владелец курорта «Первая Линия. Health Care Resort» и биохакинг-центра «One».

Идеолог и владелец курорта «Первая Линия. Health Care Resort» и биохакинг-центра «One». Константин Чебыкин: Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия».

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия». Евгения Гончарова: Предприниматель, основатель маркетингового агентства «SETEVIE».

Предприниматель, основатель маркетингового агентства «SETEVIE». Мария Буше: Основатель и директор Австрийской Высшей Школы Этикета, эксперт многих шоу на Первом канале, ТНТ, ПЯТНИЦА.

Основатель и директор Австрийской Высшей Школы Этикета, эксперт многих шоу на Первом канале, ТНТ, ПЯТНИЦА. Александр Щелканов: Директор «Ведомости Северо-Запад», член экспертного центра по ESG-трансформации «Деловая Россия».

Директор «Ведомости Северо-Запад», член экспертного центра по ESG-трансформации «Деловая Россия». Пётр Тищенко: Председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга.

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