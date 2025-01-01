Спектакль Все мыши любят сыр

Это увлекательная история о двух юных влюблённых, семьи которых никак не могут найти общий язык. Знакомый сюжет, не так ли? Новые Ромео и Джульетта — серый мышонок и белая мышка — ради своей любви готовы пойти на любые жертвы!
Спектакль «Мышиная любовь» — это сказка про мышей, которые любят сыр, про детей, которые не слушаются своих родителей, и про родителей, которые не понимают своих детей. В центре сюжета также таинственный кот-чародей, у которого есть своя мышиная тайна!
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Билеты нужны каждому зрителю, независимо от возраста:
Спектакль основан на пьесе Д. Урбана. Режиссёр-постановщик — А. Удалова. Музыку к спектаклю написал композитор М. Ткачук, либретто — А. Лакман. Художник-постановщик — В. Григорьев, хореография — И. Шаронова, а художник по костюмам — В. Маринина.
Не упустите возможность увидеть эту яркую и трогательную историю на сцене!