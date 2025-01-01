Спектакль Все мыши любят сыр

Увлекательная история о двух юных влюблённых, семьи которых никак не могут найти общий язык друг с другом

Это увлекательная история о двух юных влюблённых, семьи которых никак не могут найти общий язык. Знакомый сюжет, не так ли? Новые Ромео и Джульетта — серый мышонок и белая мышка — ради своей любви готовы пойти на любые жертвы!

Спектакль «Мышиная любовь» — это сказка про мышей, которые любят сыр, про детей, которые не слушаются своих родителей, и про родителей, которые не понимают своих детей. В центре сюжета также таинственный кот-чародей, у которого есть своя мышиная тайна!

Исполнители

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Билеты нужны каждому зрителю, независимо от возраста:

Фружи: Николь Ост / Анастасия Поважная

Николь Ост / Анастасия Поважная Шома: Лев Вайнтруб / Кристиан Кох

Лев Вайнтруб / Кристиан Кох Виолетта: Лидия Воробьева

Лидия Воробьева Лиди: Мария Красник

Мария Красник Альбин: Солист театра Музыкальной комедии Владимир Садков

Солист театра Музыкальной комедии Владимир Садков Мартон: Заслуженный артист России Вячеслав Штыпс

Заслуженный артист России Вячеслав Штыпс Кот: Солист театра Музыкальной комедии Владимир Ярош / Кирил Мелюкштис

Художественная информация

Спектакль основан на пьесе Д. Урбана. Режиссёр-постановщик — А. Удалова. Музыку к спектаклю написал композитор М. Ткачук, либретто — А. Лакман. Художник-постановщик — В. Григорьев, хореография — И. Шаронова, а художник по костюмам — В. Маринина.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и трогательную историю на сцене!