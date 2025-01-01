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Все мыши любят сыр
Киноафиша Все мыши любят сыр

Спектакль Все мыши любят сыр

6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Увлекательная история о двух юных влюблённых, семьи которых никак не могут найти общий язык друг с другом

Это увлекательная история о двух юных влюблённых, семьи которых никак не могут найти общий язык. Знакомый сюжет, не так ли? Новые Ромео и Джульетта — серый мышонок и белая мышка — ради своей любви готовы пойти на любые жертвы!

Спектакль «Мышиная любовь» — это сказка про мышей, которые любят сыр, про детей, которые не слушаются своих родителей, и про родителей, которые не понимают своих детей. В центре сюжета также таинственный кот-чародей, у которого есть своя мышиная тайна!

Исполнители

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Билеты нужны каждому зрителю, независимо от возраста:

  • Фружи: Николь Ост / Анастасия Поважная
  • Шома: Лев Вайнтруб / Кристиан Кох
  • Виолетта: Лидия Воробьева
  • Лиди: Мария Красник
  • Альбин: Солист театра Музыкальной комедии Владимир Садков
  • Мартон: Заслуженный артист России Вячеслав Штыпс
  • Кот: Солист театра Музыкальной комедии Владимир Ярош / Кирил Мелюкштис

Художественная информация

Спектакль основан на пьесе Д. Урбана. Режиссёр-постановщик — А. Удалова. Музыку к спектаклю написал композитор М. Ткачук, либретто — А. Лакман. Художник-постановщик — В. Григорьев, хореография — И. Шаронова, а художник по костюмам — В. Маринина.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и трогательную историю на сцене!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Николь Ост
Анастасия Поважная
Лев Вайнтруб
Кристиан Кох
Лидия Воробьева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
12:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Все мыши любят сыр Все мыши любят сыр

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