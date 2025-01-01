Спектакль Привет, я тетя Чарли!

"Привет, я тётя Чарли!" Музыкальная комедия в Москве

Эти слова открывают уморительно смешные и совершенно непредсказуемые приключения начинающего, но невероятно талантливого актёра и сценариста Чарли Смита. С детства он мечтал быть причастным к созданию великолепных спектаклей и снимать легендарное кино. Но готов ли он пойти на всё ради своей мечты?

Путь к мечте

На этот вопрос Чарли без колебаний отвечает «ДА!». Ради того, чтобы его гениальный сценарий ожил на экране, ему предстоит на время перевоплотиться в обаятельную тётушку из Бразилии, где, по слухам, водится много диких обезьян. Это не просто роль, это настоящая проверка его актёрского таланта!

В атмосфере Голливуда

Действие спектакля разворачивается на киностудии Голливуда начала XX века. Зрители смогут насладиться:

Тапёрским джазом

Искромётными танцами в стиле «стэп» и «рок-н-ролл»

Зажигательными и трогательными песнями

Многочисленными юмористическими моментами

Добро пожаловать на киностудию!

Приглашаем вас на киностудию «СЭНСЭЙШН ФИЛЬМ». Это будет незабываемый вечер, полный смеха и неожиданных поворотов сюжета. Приятного просмотра!