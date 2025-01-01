Спектакль Привет, я тетя Чарли!

Эти слова открывают уморительно смешные и совершенно непредсказуемые приключения начинающего, но невероятно талантливого актёра и сценариста Чарли Смита. С детства он мечтал быть причастным к созданию великолепных спектаклей и снимать легендарное кино. Но готов ли он пойти на всё ради своей мечты?
На этот вопрос Чарли без колебаний отвечает «ДА!». Ради того, чтобы его гениальный сценарий ожил на экране, ему предстоит на время перевоплотиться в обаятельную тётушку из Бразилии, где, по слухам, водится много диких обезьян. Это не просто роль, это настоящая проверка его актёрского таланта!
Действие спектакля разворачивается на киностудии Голливуда начала XX века. Зрители смогут насладиться:
Приглашаем вас на киностудию «СЭНСЭЙШН ФИЛЬМ». Это будет незабываемый вечер, полный смеха и неожиданных поворотов сюжета. Приятного просмотра!