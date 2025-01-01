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Привет, я тетя Чарли!
Билеты от 1400₽
Киноафиша Привет, я тетя Чарли!

Спектакль Привет, я тетя Чарли!

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

"Привет, я тётя Чарли!" Музыкальная комедия в Москве

Эти слова открывают уморительно смешные и совершенно непредсказуемые приключения начинающего, но невероятно талантливого актёра и сценариста Чарли Смита. С детства он мечтал быть причастным к созданию великолепных спектаклей и снимать легендарное кино. Но готов ли он пойти на всё ради своей мечты?

Путь к мечте

На этот вопрос Чарли без колебаний отвечает «ДА!». Ради того, чтобы его гениальный сценарий ожил на экране, ему предстоит на время перевоплотиться в обаятельную тётушку из Бразилии, где, по слухам, водится много диких обезьян. Это не просто роль, это настоящая проверка его актёрского таланта!

В атмосфере Голливуда

Действие спектакля разворачивается на киностудии Голливуда начала XX века. Зрители смогут насладиться:

  • Тапёрским джазом
  • Искромётными танцами в стиле «стэп» и «рок-н-ролл»
  • Зажигательными и трогательными песнями
  • Многочисленными юмористическими моментами

Добро пожаловать на киностудию!

Приглашаем вас на киностудию «СЭНСЭЙШН ФИЛЬМ». Это будет незабываемый вечер, полный смеха и неожиданных поворотов сюжета. Приятного просмотра!

Режиссер
Олег Анищенко
В ролях
Вадим Мичман
Андрей Богданов
Евгений Сыркин
Станислав Баксараев
Илья Михайлов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:30 от 1400 ₽

Фотографии

Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли! Привет, я тетя Чарли!

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