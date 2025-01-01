Постановка по мотивам скандинавского эпоса

Независимый театральный проект «Спектакли Ксении Зориной» представляет спектакль «История о Зигфриде и Брунгильде» по мотивам средневекового скандинавского эпоса — «Старшей Эдды» и «Песни о Нибелунгах». Это история о том, что мужчинам следует опасаться плохих женщин.

Любовь, прошедшая мимо

Это также история про людей, которые были созданы друг для друга, но прожили свои жизни с другими. История о том, что на первой любви не женятся, и о том, что любовь не всегда бывает взаимной.

Любовь к чужому мужу и её последствия

Это рассказ о любви к чужому мужу, о том, как часто чувства могут быть разрушительными, но при этом настоящими. И, наконец, это история о том, что любовь все-таки есть — даже в самых запутанных и болезненных её проявлениях.