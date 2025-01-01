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История о Зигфриде и Брунгильде
Билеты от 2000₽
Киноафиша История о Зигфриде и Брунгильде

Спектакль История о Зигфриде и Брунгильде

Постановка
Театр.doc industrial 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Постановка по мотивам скандинавского эпоса

Независимый театральный проект «Спектакли Ксении Зориной» представляет спектакль «История о Зигфриде и Брунгильде» по мотивам средневекового скандинавского эпоса — «Старшей Эдды» и «Песни о Нибелунгах». Это история о том, что мужчинам следует опасаться плохих женщин.

Любовь, прошедшая мимо

Это также история про людей, которые были созданы друг для друга, но прожили свои жизни с другими. История о том, что на первой любви не женятся, и о том, что любовь не всегда бывает взаимной.

Любовь к чужому мужу и её последствия

Это рассказ о любви к чужому мужу, о том, как часто чувства могут быть разрушительными, но при этом настоящими. И, наконец, это история о том, что любовь все-таки есть — даже в самых запутанных и болезненных её проявлениях.

 

Режиссер
Ксения Зорина
В ролях
Валентин Самохин
Валентин Самохин
Григорий Перель
Наталия Румянцева
Анна Марлиони
Марика Шмуксте

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

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