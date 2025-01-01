Меню
Вилыдж шоу
Билеты от 500₽
Киноафиша Вилыдж шоу

Спектакль Вилыдж шоу

18+
Режиссер Эдуард Ливнев
Возраст 18+
Билеты от 500₽

Народная комедия «ВИЛЫдж шоу»

Приготовьтесь к незабываемым вечерам с народной комедией «ВИЛЫдж шоу». Это яркое театрализованное музыкальное представление наполнено искрометным юмором, неуемной энергией, частушками и зажигательными танцами.

Действие разворачивается в чудесной деревне «Вилы», затерянной где-то в самом центре бескрайней России. Здесь зрители встретят забавных персонажей, которые сплотятся в веселые истории, полные жизни и ярких эмоций.

Творческая команда

Режиссером-постановщиком является Эдуард Ливнев, а художественным руководителем — Народный артист России Владимир Девятов. Под их руководством спектакль обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра.

Что ожидает зрителей

Зрители смогут насладиться не только живой музыкой и стремительными танцами, но и оригинальными народными песнями, которые создадут атмосферу искренности и радости. «ВИЛЫдж шоу» — это возможность погрузиться в культуру и традиции нашего народа, увидеть богатство и разнообразие русской деревенской жизни через призму театра.

Не пропустите возможность стать частью этого яркого музыкального представления и зарядиться позитивной энергией!

Купить билет на спектакль Вилыдж шоу

Декабрь
Январь
Февраль
17 декабря среда
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 500 ₽
16 января пятница
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 500 ₽
29 января четверг
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 500 ₽
26 февраля четверг
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 500 ₽

