Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Спектакль Андрея Кончаловского, сделанный с почтением к классике
Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 3 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Три сестры: новая интерпретация Чехова от Андрея Кончаловского

Спектаклем «Три сестры» А. П. Чехова Андрей Кончаловский продолжает свое театральное осмысление чеховского мира, актуализируя его в контексте современных реалий. Этот постановочный опыт предлагает зрителям необычный взгляд на знакомую историю сестер Прозоровых, которую режиссер воспринимает как тонко выстроенную драматическую симфонию.

Уникальный актерский состав

В спектакле участвует великолепный «оркестр» актеров, каждый из которых вносит в общий звучание свои уникальные нотки. Кончаловский создает сложное сценическое многоголосье, позволяя каждому персонажу раскрыться с неожиданных и порой парадоксальных сторон.

Новые грани привычных образов

Интерпретируя характеры героев с ироничным подтекстом, актеры заставляют зрителей по-новому взглянуть на давно знакомых им персонажей. Через их эмоции и переживания можно почувствовать контраст между их миром и сегодняшней реальностью, что, безусловно, делает спектакль актуальным и глубоко проникающим.

Ваши впечатления

Не упустите возможность увидеть этот оригинальный взгляд на классический текст. Спектакль «Три сестры» привнесет в вашу театральную жизнь новые оттенки и переживания, напомнив о вечных вопросах человеческой природы и поисках счастья.

Режиссер
Андрей Кончаловский
В ролях
Михаил Филиппов
Наталия Вдовина
Лариса Кузнецова
Елена Валюшкина
Юлия Высоцкая
Купить билет на спектакль Три сестры

Декабрь
Январь
Февраль
12 декабря пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
29 января четверг
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽
18 февраля среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

Фотографии

Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры

