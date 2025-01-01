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Принцесса на горошине
Киноафиша Принцесса на горошине

Спектакль Принцесса на горошине

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль для детей в Театре Дримвиль

Театр Дримвиль приглашает в мир настоящей сказки! Спектакль «Принцесса на горошине» — это уникальный иммерсивный опыт, который погружает детей в саму сердцевину истории. Здесь каждый зритель становится частью сказки, влияя на её развитие и создавая свою собственную версию событий.

Новые оттенки знакомой истории

Зрители увидят классическую историю о принцессе, но она предстанет в новом свете. Любовь и проклятие, ссоры и примирения, отчаяние и надежда — все эти переживания будут раскрыты на сцене. Каждый момент наполнен волшебством и неожиданными поворотами.

Полное счастье в подвиге

В финале, как и в любой настоящей сказке, вас ждёт подвиг, который приведёт к полному счастью. Ожидайте незабываемые эмоции и массу впечатлений в компании чудесных героев!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
12:00 от 1100 ₽

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