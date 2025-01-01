Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сотворившая чудо
Киноафиша Сотворившая чудо

Спектакль Сотворившая чудо

Постановка
Театр им. Ленсовета 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История Элен Келлер: борьба за личность

Имя Элен Келлер стало символом борьбы и вдохновения для миллионов людей по всему миру. Она была первой слепоглухонемой писательницей и политической активисткой XIX века. Ее история обучения — настоящая сенсация, ставшая частью мировой легенды. Эта история о девочке, которую считали безнадежно больной, потрясает своей силой и красотой. Она вдохновила не только ученых и педагогов, но и стала темой книг и пьес.

Пьеса о борьбе и преодолении

Драматург, основываясь на реальных событиях, создал трогательную и глубокую пьесу о взаимоотношениях между учителем и учеником. Она рассказывает о борьбе за пробуждение разума и воскрешение человеческой души. В центре сюжета — личность, скрытая за оболочкой жалкого, несчастного и эксцентричного существования. История о преодолении внутреннего барьера и раскрытии человеческого потенциала переполнена психологическими поворотами, смешными и драматичными ситуациями.

Уникальность пьесы

«Сотворившая чудо» — это не просто история о борьбе за личность, это также захватывающее и увлекательное повествование о том, как неумолимая воля к жизни может преодолеть любые преграды. Семейная драма Келлеров, полная неожиданных поворотов, становится живым примером того, как любовь и настойчивость способны изменить судьбу человека.

Зрительская вовлеченность

Комедийные и драматические моменты спектакля делают его эмоционально насыщенным и доступным для широкой аудитории. Этот спектакль — остросюжетная и увлекательная драма, которая затрагивает самые глубокие и важные аспекты человеческого существования.

Режиссер
Виолетта Баженова
В ролях
Кирилл Нагиев
Сергей Перегудов
Алена Баркова
Александр Крымов
Дмитрий Хасанов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3300 ₽
Санкт-Петербург, 10 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 14 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:30 от 3000 ₽

В ближайшие дни

Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»
18+
Перформанс Музыка Пластический
Детективное кабаре-шоу «В объятиях тени»
7 августа в 17:00 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Игроки
12+
Комедия
Игроки
11 октября в 19:00 Театр комедии им. Акимова
от 500 ₽
Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
10 августа в 18:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше