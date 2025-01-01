Спектакль Примадонны

Семейные тайны и интриги

Приготовьтесь к увлекательной истории о тайнах и семейных интригах! В новом спектакле обладательница многомиллионного состояния, Флоренс Снайдер из города Йорк, безуспешно разыскивает детей своей сестры из далекой Англии — Макси и Стива. Не исключено, что они могут унаследовать большую часть ее состояния. Как после такого объявления не найтись потерянным родственникам?

Появление «потерянных» родственников

Сразу же после известия о поисках, Макси и Стив появляются в богатом доме Флоренс. Они становятся центром внимания давно забытых кузин, тетушек и дядюшек. Эти юные героини ловко входят в доверие к родственникам, крутят интриги и, лавируя между правдой и ложью, чуть не оказываются в тюрьме.

Тайны под нарядами

Под старомодными платьями, напоминающими театральные костюмы, и с небывалыми прическами скрываются... Впрочем, вы все увидите сами! Главное помнить, что Макси и Стив — по-американски сокращенные, «домашние» имена двух молодых девушек Максин и Стефани.

Не упустите шанс!

Не пропустите эту захватывающую комедию, которая погружает зрителей в мир семейных тайн и неожиданных поворотов! Спектакль обещает быть полным смеха и непредсказуемых событий. Следите за анонсами в нашем журнале, чтобы не пропустить дату премьеры!