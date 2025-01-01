Меню
Женщины
Киноафиша Женщины

Спектакль Женщины

Постановка
Veritas 12+
Режиссер Мария Барабаш
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Три истории о сильных женщинах

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который заставит задуматься о внутреннем мире женщин. Это не просто истории — это три судьбы, в которых каждая зрительница сможет найти что-то близкое. Но главное, что это шоу будет интересно не только прекрасной половине человечества, но и мужчинам, которые хотят лучше понять своих близких.

Сила и уязвимость

Спектакль открывает завесу над жизнью сильных и независимых дам, которые, несмотря на свою силу, также испытывают боль и страдания. Эти персонажи показывают, что за внешней стойкостью скрываются глубокие переживания и эмоции. Каждый из них — это отражение реальных женщин, которые способны на все ради своих целей и мечт.

Необычный подход

Этот спектакль не имеет четкой сверхзадачи. Вместо этого он предлагает зрителям погрузиться в многообразие человеческих чувств и логики. Каждый персонаж пронизан своей уникальной историей, которая может вдохновить, поддержать или просто заставить задуматься о жизни.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который откроет вам новые грани женских судеб и позволит каждому зрителю поразмышлять о значении силы и уязвимости в жизни.

Расписание

20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽
20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 сентября
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
18:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Контакт
12+
Пластический
Контакт
11 октября в 19:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Пиковая Дама
12+
Кукольный
Пиковая Дама
29 августа в 17:00 Новый театр кукол
от 450 ₽
12+
Комедия Драма
Раневская. Сквозь смех и слезы
8 октября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1500 ₽
