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О мышах и людях
Киноафиша О мышах и людях

Спектакль О мышах и людях

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«О мышах и людях» в театре «Комедианты»

О спектакле

Роман Джона Стейнбека «О мышах и людях» вдохновил создание спектакля, который переносит зрителей в 1930-е годы, время Великой депрессии. Это история о двух батраках — Джорджи и Ленни, чья судьба неразрывно связана с неосуществимой мечтой о собственном фермерском хозяйстве.

Сюжет

Джордж и Ленни, полные надежд и мечт о лучшей жизни, трудятся на ранчо, чтобы накопить средства для своей заветной цели. В процессе работы они сталкиваются с женщиной, чье присутствие в их жизни оборачивается роковым поворотом событий. Пытаясь скрыть свои мечты от суровой реальности и окружающего недоброжелательства, герои оказываются перед лицом непреодолимых обстоятельств.

Тематика и Конфликт

Спектакль исследует глубинные человеческие желания и страхи, показывая, как обстоятельства могут угрожать мечтам и надеждам. История Джорджа и Ленни наполнена трагизмом и социальной критикой, отражая темные стороны человеческой природы и общественной несправедливости.

Интересный Факт

«О мышах и людях» является одним из самых известных произведений Джона Стейнбека и входит в число классических произведений американской литературы. Спектакль на основе этого романа предлагает зрителям глубокое и эмоционально насыщенное погружение в эпоху Великой депрессии.

Приглашаем вас насладиться этим проникновенным спектаклем, который затронет важнейшие вопросы человеческого существования и мечт.

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Илья Безрук
Андрей Вергелис
Ильгиз Булгаков
Роман Якушов
Антон Быстров-Мокрый

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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