Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Примадонны
Билеты от 2000₽
Киноафиша Примадонны

Спектакль Примадонны

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Примадонны: комедия на сцене Театра Терезы Дуровой

В Театре Терезы Дуровой готовится к показу комедия «Примадонны», вдохновленная классическим кинохитом 50-х годов «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в главной роли. Этот спектакль обещает стать настоящим подарком для коллег и поклонников театра.

Сюжет и персонажи

История вращается вокруг незадачливых актеров Лео Кларка и Джека Гейбла, которые зарабатывают на жизнь выступлениями в провинциальных театрах. Их судьба меняется, когда они узнают о пропавших племянницах богатой миллионерши. Решив использовать свои актерские таланты не только для развлечения, но и для обмана, они разрабатывают план, который, как всегда бывает в комедиях, идет не так, как задумано.

Для любителей комедий

Спектакль «Примадонны» привлечет внимание любителей комедийных историй и неожиданных поворотов сюжета. Смех и легкость, несомненно, сделают этот вечер незабываемым. Подготовьтесь к увлекательным перипетиям, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя!

Не пропустите эту удивительную постановку, которая напомнит вам о лучших традициях театрального искусства и даст возможность насладиться качественным развлечением.

Купить билет на спектакль Примадонны

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
20 декабря суббота
20:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 2000 ₽
3 января суббота
20:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 2000 ₽
5 января понедельник
20:00
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
от 2000 ₽

Фотографии

Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны Примадонны

В ближайшие дни

Дюймовочка
0+
Детский Музыка
Дюймовочка
6 января в 12:00 Театр сатиры. Детская сцена
от 800 ₽
Все о Золушке
12+
Мюзикл
Все о Золушке
27 января в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Женитьба Фигаро
16+
Комедия Премьера
Женитьба Фигаро
22 января в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше