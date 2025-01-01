Меню
24 часа из жизни женщины
Киноафиша 24 часа из жизни женщины

Спектакль 24 часа из жизни женщины

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Лирический мюзикл по новелле Стефана Цвейга

Театр музыки и поэзии готовит зрителям захватывающую премьеру — лирический камерный мюзикл «24 часа», созданный композитором Сергеем Дрезниным. Этот спектакль основан на новелле знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга, который мастерски передает сложные человеческие эмоции и внутренние конфликты.

Сюжет и философия

Главная героиня новеллы делится своими переживаниями за один день, который изменил всю ее жизнь. Водоворот чувств, буря эмоций и страстей заставляют ее задуматься: что было бы, если бы она приняла другие решения? Жалеет ли она о том, что сделала, и о том, что не сделала?

Творческий потенциал

Мюзикл «24 часа» обещает стать не только музыкальным, но и глубоким философским произведением, которое заставит зрителей задуматься о своих выборах и их последствиях. Композитор Сергей Дрезнин известен своими яркими и мелодичными произведениями, и этот спектакль, несомненно, станет важным событием в театральной жизни страны.

Детали премьеры

Российская премьера мюзикла состоится в Театре музыки и поэзии. Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое способно тронуть самые глубокие струны вашей души.

Режиссер
Гульназ Балпеисова
В ролях
Лада Марис
Евгений Вальц
Денис Сорокотягин
Ольга Тенякова
Анна Комова

15 октября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 1000 ₽

