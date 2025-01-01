Спектакль Вертинский. Возвращение

Моноспектакль Даниила Можаева в постановке Олега Погудина

Александр Вертинский - уникальная личность, сочетавшая в себе множество граней: бродяга и артист, литератор и танцор танго, звезда и друг звезд. Его истории полны любви, разочарования и одиночества, и именно эти эмоции станут основой моноспектакля «Вертинский. Возвращение».

Творческий путь

Режиссером спектакля выступает народный артист России Олег Погудин, который на протяжении 35 лет совместной творческой жизни глубоко изучает наследие Вертинского. Олег Погудин, как никто другой, сможет передать всю многогранность этого яркого таланта.

Исполнитель роли «Пьеро всея Руси»

Данила Можаев, исполняющий главную роль, не впервые обращается к творчеству Вертинского. Он уже знаком зрителям по спектаклям «Серебряный век» и «Ар-деко», где его выступления заслужили овации и положительные отзывы критиков. В этом спектакле Можаев постарается открыть публике новые грани Вертинского, показать его с другой стороны.

Не упустите возможность

Такого Вертинского публика еще не видела. «Вертинский. Возвращение» обещает стать незабываемым событием театрального сезона. Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое перенесет вас в атмосферу Серебряного века и раскроет тайны жизни великого артиста.