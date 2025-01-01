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Вертинский. Возвращение
Билеты от 2500₽
Киноафиша Вертинский. Возвращение

Спектакль Вертинский. Возвращение

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Даниила Можаева в постановке Олега Погудина

Александр Вертинский - уникальная личность, сочетавшая в себе множество граней: бродяга и артист, литератор и танцор танго, звезда и друг звезд. Его истории полны любви, разочарования и одиночества, и именно эти эмоции станут основой моноспектакля «Вертинский. Возвращение».

Творческий путь

Режиссером спектакля выступает народный артист России Олег Погудин, который на протяжении 35 лет совместной творческой жизни глубоко изучает наследие Вертинского. Олег Погудин, как никто другой, сможет передать всю многогранность этого яркого таланта.

Исполнитель роли «Пьеро всея Руси»

Данила Можаев, исполняющий главную роль, не впервые обращается к творчеству Вертинского. Он уже знаком зрителям по спектаклям «Серебряный век» и «Ар-деко», где его выступления заслужили овации и положительные отзывы критиков. В этом спектакле Можаев постарается открыть публике новые грани Вертинского, показать его с другой стороны.

Не упустите возможность

Такого Вертинского публика еще не видела. «Вертинский. Возвращение» обещает стать незабываемым событием театрального сезона. Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое перенесет вас в атмосферу Серебряного века и раскроет тайны жизни великого артиста.

Режиссер
Олег Погудин
В ролях
Даниил Можаев
Даниил Можаев
Партия фортепиано — Андрей Булатов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 2500 ₽
29 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Вертинский. Возвращение Вертинский. Возвращение

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