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Превращение
Билеты от 1000₽
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Спектакль Превращение

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера мюзикла 

31 января 2025 года на Новой сцене Театра на Таганке состоится премьера камерного мюзикла «Превращение», поставленного режиссёром Андреем Гончаровым. Спектакль создан по мотивам повести Франца Кафки и исследует сложные трансформации человеческих и семейных отношений.

Сюжет и главная тема
История начинается с момента, когда Грегор Замза однажды утром просыпается и обнаруживает себя в теле гигантского насекомого. Эта внезапная метаморфоза нарушает привычный уклад его жизни и ставит под вопрос семейные связи, которые ранее казались незыблемыми. По мере физического изменения Грегора, в его семье происходят глубокие перемены, раскрывая тонкости и уязвимость отношений.

Новаторский подход к классике
Новая постановка акцентирует внимание на жизни Грегора до превращения, представляя его в человеческом облике. Художественное оформление динамично отражает внутренние ощущения героя, изменяя пространство по мере развития событий. Визуальные трансформации усиливают восприятие абсурда и трагизма ситуации.

Мюзикл в камерной форме
Постановка отличается лаконичностью и сосредоточенностью на актёрской игре. Живое исполнение вокальных партий и музыка композитора Алексея Кириллова в исполнении камерного оркестра подчёркивают драматизм и внутренний конфликт главного героя.

Комментарий режиссёра
Андрей Гончаров говорит:
«В пространстве театра мне интересен взгляд Франца Кафки на окружающую реальность и его способ взаимодействия с ней — когда чудовищное и невозможное становится обыденным и воспринимается окружающими как должное.»

Мюзикл обещает стать глубоким исследованием человеческой природы, где абсурд переплетается с драмой, а простота формы позволяет сосредоточиться на сути конфликта.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
9 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
6 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
23 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

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